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Ядерное оружие США охраняли военные-наркоманы

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- ВБ
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Нарочно не придумаешь. Группа американских военных, охраняющих ядерные ракеты на авиабазе Warren в штате Вайоминг, в течение года употребляла психоактивные вещества. Более того, еще и распространяла.

В частности, речь идет об ЛСД, сообщает ABC News.

"Несмотря на то что это звучит, как в кино, это вовсе не так", - приводит Associated Press слова прокурора, капитана Чарльза Гримсли.

О деятельности преступной группировки военных-наркоманов стало известно весной 2016 года. 14 военных приняли дисциплинарное наказание. Один из группировки сбежал в Мексику.

В введении военнослужащих 90-го ракетного крыла находится треть из 400 ракет типа Minuteman III.

URL: https://www.vb.kg/371143
Теги:
наркотики, США, ядерное оружие
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