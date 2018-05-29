Ядерное оружие США охраняли военные-наркоманы

Нарочно не придумаешь. Группа американских военных, охраняющих ядерные ракеты на авиабазе Warren в штате Вайоминг, в течение года употребляла психоактивные вещества. Более того, еще и распространяла.

В частности, речь идет об ЛСД, сообщает ABC News.

"Несмотря на то что это звучит, как в кино, это вовсе не так", - приводит Associated Press слова прокурора, капитана Чарльза Гримсли.

О деятельности преступной группировки военных-наркоманов стало известно весной 2016 года. 14 военных приняли дисциплинарное наказание. Один из группировки сбежал в Мексику.

В введении военнослужащих 90-го ракетного крыла находится треть из 400 ракет типа Minuteman III.