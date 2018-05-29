Сапару Исакову предъявлено обвинение в коррупции

29 мая 2018 года, ГКНБ КР, в рамках расследуемого уголовного дела, ранее возбужденного по факту коррупции при модернизации ТЭЦ г.Бишкек, бывшему премьер-министру КР Сапару Исакову предъявлено обвинение по ст. 303 ч.1 (коррупция) УК КР и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщает пресс-служба ГКНБ.

Установлено, что он, в 2013 году, будучи заведующим отделом внешней политики в ранге заместителя руководителя Аппарата Президента КР, при реализации проекта "Модернизация ТЭЦ г.Бишкек", используя своё политическое положение, путем совершения организованных, заранее запланированных действий вместе с группой лиц, пролоббировал интересы иностранной компании при конкурсном отборе подрядчика, в результате чего интересам государства и общества был причинен ущерб в особо крупном размере.

Ведется следствие.