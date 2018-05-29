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Сапару Исакову предъявлено обвинение в коррупции

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- ВБ
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29 мая 2018 года, ГКНБ КР, в рамках расследуемого уголовного дела, ранее возбужденного по факту коррупции при модернизации ТЭЦ г.Бишкек, бывшему премьер-министру КР Сапару Исакову предъявлено обвинение по ст. 303 ч.1 (коррупция) УК КР и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщает пресс-служба ГКНБ.

Установлено, что он, в 2013 году, будучи заведующим отделом внешней политики в ранге заместителя руководителя Аппарата Президента КР, при реализации проекта "Модернизация ТЭЦ г.Бишкек", используя своё политическое положение, путем совершения организованных, заранее запланированных действий вместе с группой лиц, пролоббировал интересы иностранной компании при конкурсном отборе подрядчика, в результате чего интересам государства и общества был причинен ущерб в особо крупном размере.

Ведется следствие.

URL: https://www.vb.kg/371146
Теги:
ГКНБ, коррупция, АКС ГКНБ, Сапар Исаков
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Комментарии
Арууке
29.05.2018, 21:29

Наконец-то главный фигурант коррупционных схем и виновник Всех наших бед ответить за содеянное...Смешно даже что он до сих пор твердить что чист, и что это политическое гонение...

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гвоздь
29.05.2018, 21:35

А дело то сдвинулось с мертвой точки, ну наконец то конкретные действия.

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Али
29.05.2018, 21:36

Вот ******... а то строил из себя ангелочка..

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ццц
29.05.2018, 21:40

УРА!!!!

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Айбек Цай
29.05.2018, 22:32
Карма: 0
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Минусов: 0
Комментариев: 1

Рано радоваться. Нас пускают по левому следу. Артыкбаев на свободе, все министры курировавшие заключение договора на свободе, депутаты ратифицировавшие договор на свободе, премьеры,  при которых реализовывался проект - на свободе. Образно говоря,  нам подсовывают сопливого мальчишку, что поставлял на завод газеты и убеждают, что он все разворовал и разрушил. В 2013 году Исаков был статистом, его слово не имело никакого значения и решабельной силы.  

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