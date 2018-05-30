Катар попросили упростить визовый режим для граждан Кыргызстана

Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Государстве Катар Нуран Ниязалиев провел встречу с председателем Катарского управления по туризму Хасаном Аль-Ибрагимом.

В ходе состоявшейся беседы были обсуждены вопросы участия катарской стороны в Третьих Всемирных играх кочевников и развитие сотрудничества между двумя странами в сфере туризма.

В частности, посол Нуран Ниязалиев рассказал об истории, миссии и целях предстоящих Всемирных игр кочевников и пригласил Катарское управление по туризму на Международный этнокультурный фестиваль "Вселенная кочевников".

Кроме этого, он провел презентацию туристического потенциала Кыргызской Республики и предложил осуществлять совместные проекты в рамках подписанного между двумя странами в 2014 году Меморандума о сотрудничестве в сфере туризма.

Ниязалиев призвал обмениваться опытом по вопросам привлечения туристов, а также рассмотреть предложение об упрощении визового режима для граждан Кыргызской Республики, желающих посетить Государство Катар.

Что ответил на все предложения председатель Катарского управления по туризму, МИД не сообщает.