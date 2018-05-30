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Казахстан отказывается от дорогого российского бензина

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- Оксана Гут
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Власти Казахстана предложили запретить ввоз в страну бензина российского производства. Проект приказа подготовил глава министерства энергетики РК Канат Бозумбаев. Документ был обнародован на портале электронного правительства Казахстана, передает NUR.KZ.

Речь идет о поставках нефтепродуктов из России железнодорожным транспортом. Проект приказа будет находиться на публичном обсуждении до 6 июня.

В случае его одобрения правительством соседнего государства, департаменту развития нефтяной промышленности Минэнерго необходимо будет подготовить уведомление Погранслужбе Казахстана, национальной железнодорожной компании и министерству экономики о порядке информирования Евразийской экономической комиссии.

Приказ вступит в силу после десяти дней с момента официального опубликования, сам запрет продлится 3 месяца.

СМИ РК сообщают, что подобная инициатива была выдвинута в связи с ростом цен на российское топливо. Казахстанские эксперты утверждают, что из-за тесных связей российского и казахского рынка, рост цен на бензин в России оказывает влияние и на рынок этой среднеазиатской республики.

По данным Росстаткома, в апреле цены выросли на 13%, продолжился рост цен и в мае. Так, стоимость марки АИ-92 выросла на 90 копеек и достигла уровня 42,21 рубля за литр, цена бензина марки АИ-95 выросла на 88 копеек и достигла 45,5 рубля

Как ранее заявлял VB.KG исполнительный директор Ассоциации нефтетрейдеров КР Улан Кулов, повышение цен на российские нефтепродукты - явление сезонное.

По поводу отказа Казахстана от российского топлива Кулов считает, что Казахстану это будет сделать достаточно просто. В отличие от нас.

- Отказ Казахстана от бензина из России никак не повлияет ни на российский, ни на казахский, ни, тем более, на кыргызский рынок. Россия ориентирована в основном на экспорт в Европу, а в Казахстан она поставляет лишь малую часть. Всего 30% ГСМ казахи импортируют. Остальным объемом они в состоянии обеспечить себя сами. Мы же, к сожалению, полностью импортозависимы. Поэтому рост цен на бензин вынуждены перетерпеть, - отметил Кулов.

Нефтетрейдер подчеркнул, что отказ Казахстана от российского бензина связан в большей части с образовавшимся профицитом собственных нефтепродуктов. К слову, отметим, министр энергетики Казахстана и сам заявлял в апреле о том, что в стране наблюдается избыток топлива.

URL: https://www.vb.kg/371153
Теги:
ГСМ, Казахстан, нефть, Россия, цены, Кыргызстан
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