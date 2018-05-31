Все ждут ареста Исакова. Почему молчит Атамбаев?

Комитет нацбезопасности предъявил обвинения в коррупции бывшему премьер-министру, "правой руке" лидера СДПК Атамбаева Сапару Исакову. Удивительно, но Алмазбек Шаршенович до сих пор по этому поводу молчит. Притом что не исключено, что в скором времени "подписка о невывезде" будет переквалифицирована в "заключение под стражу".

А общественность ждет. Зная характер бывшего президента, есть некоторые опасения по поводу последствий такого выступления.

Политолог Марат Казакпаев считает, что революционного потенциала в сложившейся ситуации нет. В любом случае, собрать своих сторонников для "защиты" Сапара Исакова у Алмазбека Атамбаева не получится.

- Их слишком мало на данный момент. Южане однозначно поддерживают Сооронбая Жээнбекова, как, впрочем, и основная часть граждан. Это связано с отсутствием видимых нарушений в его работе и активной борьбой с коррупцией в высших эшелонах власти. Поэтому даже при желании бывшему главе КР не за что уцепиться, - говорит Казакпаев.

Последнее касается и расследования в отношение Сапара Исакова, считает политолог.

- Всплывает все больше фактов коррупционных схем в бытность его пребывания во власти. Это уже не только дело по модернизации ТЭЦ, но подозрение в лобби китайских инвесторов, "отмыве" средств во время строительства ипподрома на Иссык-Куле и скандальный ремонт исторического музея. То есть поводов немало, - пояснил Казакпаев.

Конечно, с учетом того, что Сапар Исаков – самый близкий соратник Алмазбека Шаршеновича и зампредпартии, реакций и заявлений от него, причем эмоциональных, все же стоит ожидать, подчеркнул политолог.

- Но с учетом всего происходящего ему лучше промолчать. Иначе он может окончательно подорвать доверие к себе, - заключил Казакпаев.

Оппозиционный политолог Канатбек Азиз считает, что СДПК потихоньку пытаются отбиваться от нападок.

- Тому пример их недавнее заявление о гонениях, исходившее от самого молодого члена партии - Кундуз Жолдубаевой. Да и то, что Сооронбай Жээнбекова стал после выборов представителем не СДПК, а народа, однозначно не устраивает руководство политобъединения. Особенно в формате кадровых перестановок и дел в отношении многих ставленников прежней власти. Поэтому они уже пытаются показать ситуацию в несколько ином свете. Это определенный элемент защиты. Но самый примечательный в этом плане все же факт столь длительного молчания Алмазбека Атамбаева по уголовным делам в отношении членов политсовета и тем более Сапара Исакова. Это, на мой взгляд, говорит о том, что надежда прийти к консенсусу с действующей властью у лидера СДПК еще теплится, - пояснил Канатбек Азиз.

Этот политолог в свою очередь признал, что в революционный потенциал в этом молчании Атамбаева все же есть.

Напомним, ГКНБ КР в рамках расследуемого уголовного дела, ранее возбужденного по факту коррупции при модернизации ТЭЦ г. Бишкек, на днях предъявило обвинение бывшему премьер-министру КР Сапару Исакову по ст. 303 ч.1 "Коррупция" УК КР. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.