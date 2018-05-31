Земля под газопровод "Кыргызстан-Китай" отведена во временное пользование

Госкомитет относительно обсуждаемой информации в СМИ по поводу строительства и эксплуатации газопровода "Кыргызстан-Китай" сообщает следующее:

11 сентября 2013 года было подписано соглашение между Правительством Кыргызской Республики и Правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в строительстве и эксплуатации газопровода "Кыргызстан-Китай".

Ветка Кыргызстан-Китай будет построена за счёт 100% частных иностранных инвестиций (предварительная сумма составляет 1-1,2 млрд. долларов США) в рамках строительства 4-й нитки "D" газопровода Центральная Азия – Китай (по маршруту Туркменистан-Узбекистан-Таджикистан-Кыргызстан-КНР) проектной мощностью 30 млрд. м3 в год, диаметр трубы 1219 мм и рабочим давлением 12 mPa. Срок реализации проекта- 3года, срок пользования - 35 лет. Протяженность по территории Кыргызстана составит 215 км.

Земельные участки предоставляются в соответствии с законодательством Кыргызской Республики и никак не могут быть переданы в собственность иностранной компании.

Земельные участки под строительство газопровода будут отведены во временное пользование на 35 лет, и только газопровод будет находиться в собственности Проектной компании.

Газопровод будет проложен под землей и не будет делить территорию Алайского и Чон-Алайского районов. По окончанию строительства, Проектная компания обеспечит рекультивацию земельных участков для дальнейшего использования по посадке культуры в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

Охрану газопровода будут обеспечивать соответствующие государственные органы или частные организации Кыргызской Республики.

В соответствии с внутренней политикой Кыргызской Республики планируется привлечение из общего числа рабочих не менее 80 % граждан Кыргызской Республики во время строительства и эксплуатации газопровода.