Погода
$ 68.31 - 68.54
€ 79.42 - 80.27

Земля под газопровод "Кыргызстан-Китай" отведена во временное пользование

183  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Госкомитет относительно обсуждаемой информации в СМИ по поводу строительства и эксплуатации газопровода "Кыргызстан-Китай" сообщает следующее:

11 сентября 2013 года было подписано соглашение между Правительством Кыргызской Республики и Правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в строительстве и эксплуатации газопровода "Кыргызстан-Китай".

Ветка Кыргызстан-Китай будет построена за счёт 100% частных иностранных инвестиций (предварительная сумма составляет 1-1,2 млрд. долларов США) в рамках строительства 4-й нитки "D" газопровода Центральная Азия – Китай (по маршруту Туркменистан-Узбекистан-Таджикистан-Кыргызстан-КНР) проектной мощностью 30 млрд. м3 в год, диаметр трубы 1219 мм и рабочим давлением 12 mPa. Срок реализации проекта- 3года, срок пользования - 35 лет. Протяженность по территории Кыргызстана составит 215 км.

Земельные участки предоставляются в соответствии с законодательством Кыргызской Республики и никак не могут быть переданы в собственность иностранной компании.

Земельные участки под строительство газопровода будут отведены во временное пользование на 35 лет, и только газопровод будет находиться в собственности Проектной компании.

Газопровод будет проложен под землей и не будет делить территорию Алайского и Чон-Алайского районов. По окончанию строительства, Проектная компания обеспечит рекультивацию земельных участков для дальнейшего использования по посадке культуры в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

Охрану газопровода будут обеспечивать соответствующие государственные органы или частные организации Кыргызской Республики.

В соответствии с внутренней политикой Кыргызской Республики планируется привлечение из общего числа рабочих не менее 80 % граждан Кыргызской Республики во время строительства и эксплуатации газопровода.

URL: https://www.vb.kg/371171
Теги:
газ, Китай, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  