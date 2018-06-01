Какие политики нужны стране? "Старые" надоели, в молодых разочаровались...

Последние годы общество и эксперты КР все чаще поднимали вопрос необходимости притока "новой крови" в кыргызскую политику. Их просьбы были услышаны - кабмин и правительство заменили молодыми "технократами". Однако дело закончилось "неудом" ЖК и немалым числом возбужденных уголовных дел в отношении представителей кабмина Сапара Исакова по статье "Коррупция". Результат - разочарование в молодых кадрах в принципе. Что, конечно же, плохо...

С другой стороны, у "стариков-тяжеловесов" появился шанс не просто вернуться в большую игру, но и прочно там закрепиться.

Согласился с такой позицией и экс-спикер ЖК, профессор КРСУ Зайнидин Курманов. Однако предостерег, что такая ситуация идет вразрез с интересами государства.

- Чем чаще меняется политэлита, чем стремительней идут реформы в государстве. Именно потому, что многие чиновники и депутаты сидят на своих должностях по 30-40 лет, причем со времен КПСС, особого прогресса в Кыргызстане до сих пор не наметилось. К слову сказать, в той же Прибалтике, Польше, Чехии и других странах за это время сменилось по четыре-пять элит, - привел пример Курманов.

А все потому, что из-за отсутствия социальной "подушки" от государства, многие госслужащие просто вынуждены "зубами" держаться за свое место, считает экс-депутат.

- Работа в университетах, куда в той же Европе уходят опытные политики, в Кыргызстане оплачивается мало, а о пенсиях и говорить нечего. Поэтому министерства, ведомства и даже ЖК – место, где они могут получать серьезный доход. Однако это препятствует приходу молодых и активных кадров. Правда, заменить старых специалистов полностью молодежью тоже нельзя. Должен соблюдаться баланс, - уверен собеседник редакции.

Для полноценного развития Кыргызстана нам не хватает соединения опыта старых политиков и чиновников с энергией и энтузиазмом молодых, заметил экс-парламентарий.

- Поэтому я выступаю за приход на должности "новой крови", но лишь при условии, что их советниками и консультантами будет выступать "тяжеловесы". Тем более, что в нашей стране играет роль и определенный азиатский менталитет. Например, именно он не разрешает в Китае ставить на руководящие посты людей младше 45 лет. Возможно, это одна из причин столь высокой развитости Поднебесной. А положительный опыт надо перенимать. С другой же стороны, средний возраст жизни жителей КНР – 80 лет, у нас – 64. Да и 45 процентов наших граждан составляет молодежь, и этот фактор тоже стоит учитывать. Но допускать единоличное "засиживание" старых политиков во власти однозначно вредно для любого государства, - заключил Курманов.