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ООН призвала прекратить практику ала-качуу и браков с несовершеннолетним

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- ВБ
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Система Организации Объединенных Наций в Кыргызстане обеспокоена преступлением, в результате которого жертва, похищенная с целью принудительного вступления в брак, была убита похитителем.

Согласно последним имеющимся данным, в Кыргызстане 13,8 % женщин в возрасте до 24 лет принудительно выдавались замуж. Организация Объединенных Наций в Кыргызстане подтверждает свою полную поддержку для искоренения этой незаконной практики и ставит это приоритетом в своей деятельности в соответствии с соглашениями, подписанными с Правительством Кыргызстана до 2022 года.

Детские или принудительные браки являются нарушением фундаментальных прав человека с долгосрочными последствиями не только для непосредственных участников, но и для благосостояния всего общества. Такие практики, как похищение невест, принудительный брак или ала-качуу, не имеют отношения к культуре и традициям Кыргызстана, а являются нарушением прав уязвимых людей.

Кыргызстан предпринял значительные шаги для улучшения законодательной базы, такие как запрет на осуществление нике (религиозные браки) с несовершеннолетними. Однако необходимо принять дополнительные меры для предотвращения данных практик, привлечения виновных к ответственности, а также защиты жертв.

Агентства ООН в Кыргызстане призывают власти страны принять все необходимые меры для прекращения такой практики и исполнения национального законодательства и международных договоров, к которым страна присоединилась.

URL: https://www.vb.kg/371174
Теги:
несовершеннолетние, похищение, преступление, Кыргызстан, ООН
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