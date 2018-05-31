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Дождливая весна оказалась на пользу сахарной свекле

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- Виктория Григоренко
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Погода нынешней весной была благоприятна для роста сахарной свеклы. Об этом VB.KG заявил главный специалист развития земледелия, семеноводства и органического сельского хозяйства Минсельхоза КР Адилет Нарынбеков.

По его словам, единственное, что может воспрепятствовать богатому урожаю – жаркое и засушливое лето.

- Свекла не любит жару. Именно она стала в прошлом году причиной снижения количества выращенной культуры и ее сахаристости. Пока прогнозы положительные. Правда, добиться планируемого нами количество площадей, засеянных сладким корнеплодом, к сожалению, не удалось. Из 18 тысяч гектаров лишь 16 тысяч отдано аграриями по свеклу, - рассказал Нарынбеков.

Причина – снижение сахарными заводами закупочных цен на корнеплод, пояснил специалист.

- Из-за того, что правительство унифицировало железнодорожные тарифы со странами ЕАЭС, Каинды-Кант понизило цены. Если в прошлом году тонна стоила 3 тысячи 400 сомов, то сейчас 3 тысячи 200 – 3 тысячи 300 в зависимости от региона и зоны посадки. Это очень расстроило фермеров. Тем не менее, культура посажена. И с одного гектара мы планируем получить не менее 400 центнеров. Это средний результат. Посмотрим, что покажет нам лето, - отметил Адилет Нарынбеков.

URL: https://www.vb.kg/371175
Теги:
Минсельхоз, сельское хозяйство, культура
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