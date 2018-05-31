Совбез КР: Рано или поздно все коррупционеры будут наказаны!

В рамках реализации решения Совета безопасности от 8 февраля 2018 года правоохранительными органами было пересмотрено 2211 приостановленных и 485 прекращенных ранее уголовных дел. Все они связаны с должностными, экономическими преступлениями и хищением государственного или муниципального имущества. Об этом на пресс-конференции сообщил секретарь Совета безопасности Дамир Сагынбаев.

По его данным, в результате добычи неопровержимых доказательств, было отменены постановления - 410 по приостановленным делам, 41 - по ранее прекращенным. Всего в суд направлено 22 материала по уголовным делам.

Дамир Сагынбаев заявил, что в настоящее время правоохранительные и надзорные органы страны работают над тем, чтобы привлекать к ответственности тех лиц, которые причастны к необоснованным приостановлениям и прекращениям уголовных дел.

Секретарь Совбеза подробно прокомментировал ход расследования самых резонансных дел. Например, по столичной ТЭЦ, в отношении должностных лиц "Росинбанка" и KAZ Minerals Bozymchak. Заявив, что по все они будут доведены до логического завершения, а виновные непременно понесут наказание.

Сагынбаев также подчеркнул, что по необоснованно завышенным затратам по проведению Всемирных игр кочевников-2016 и реконструкции Исторического музея в ближайшее время будет дана юридическая оценка. Подробнее об этом в нашем видеоматериале.