Секретарь Совбеза: раньше жалобам граждан не уделялось должного внимания

С 8 февраля в Совет безопасности Кыргызстана поступило 500 жалоб от граждан. Большая часть из них взята на контроль президентом и секретариатом Совбеза. Об этом на пресс-конференции рассказал журналистам секретарь Совбеза Дамир Сагынбаев.

Он отметил, что жалобы от населения ранее поступали в адрес ГКНБ, Генпрокуратуры и Финпола. Однако им не уделялось должного внимания.

Теперь, заявил Сагынбаев, в связи с требованием президента крайне ужесточить ответственность госслужащих, отмечается положительная тенденция.

- Жалобы рассматриваются по существу, досконально. Выявляются факты по злоупотреблению должностным положением со стороны надзорных, правоохранительных, судебных органов. В результате чего следователи привлекаются к ответственности, прокуроры снимаются с должностей. Мы видим, что постепенно вопрос по предупреждению коррупционных проявлений улучшается, - резюмировал секретарь Совета безопасности.