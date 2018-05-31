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Секретарь Совбеза: раньше жалобам граждан не уделялось должного внимания

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- Оксана Гут
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С 8 февраля в Совет безопасности Кыргызстана поступило 500 жалоб от граждан. Большая часть из них взята на контроль президентом и секретариатом Совбеза. Об этом на пресс-конференции рассказал журналистам секретарь Совбеза Дамир Сагынбаев.

Он отметил, что жалобы от населения ранее поступали в адрес ГКНБ, Генпрокуратуры и Финпола. Однако им не уделялось должного внимания.

Теперь, заявил Сагынбаев, в связи с требованием президента крайне ужесточить ответственность госслужащих, отмечается положительная тенденция.

- Жалобы рассматриваются по существу, досконально. Выявляются факты по злоупотреблению должностным положением со стороны надзорных, правоохранительных, судебных органов. В результате чего следователи привлекаются к ответственности, прокуроры снимаются с должностей. Мы видим, что постепенно вопрос по предупреждению коррупционных проявлений улучшается, - резюмировал секретарь Совета безопасности.

URL: https://www.vb.kg/371180
Теги:
Генеральная прокуратура, ГКНБ, коррупция, Финполиция, Кыргызстан, совбез
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Комментарии
Ayperi Tynystanova
31.05.2018, 16:19
Карма: +12
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 13
Минусов: 1
Комментариев: 20

Следователей не хватит сидеть и проверять каждую жалобу. Подскажу вам секрет молниеносной борьбы... 

Уберите всех начальников, которые сидят на своих должностях и проверьте их всех, все они замазаны! 

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