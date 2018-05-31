Прокуроры будут следить за каждым шагом сотрудников МВД

В Кыргызстане идет активное реформирование правоохранительных органов, заявил в ходе пресс-конференции секретарь Совета безопасности КР Дамир Сагынбаев.

В рамках реализации решения Совета безопасности от 8 февраля 2018 года "Об актуальных мерах по противодействию коррупции" вся правовая статистика Министерства внутренних дел передана в Генеральную прокуратуру.

- Это значит, что с настоящего времени все без исключения преступления, правонарушения будут полностью отслеживаться органами прокуратуры в порядке надзора, - пояснил секретарь Совбеза.

Также он сообщил, что уже начата работа по внедрению единого реестра преступлений и правонарушений, который заработает с января 2019 года в рамках нового Уголовного кодекса КР.

- Это позволит не только следователям и правоохранительным органам отслеживать ход уголовного дела, но и простым гражданам. В едином реестре будет представлена информация от принятия заявления до окончательного вынесения решения по возбужденному делу в суде, - отметил Дамир Сагынбаев.

Он также подчеркнул, что в связи с твердым намерением президента Сооронбая Жээнбекова бороться с коррупцией, каждый чиновник, совершивший преступление, будет привлечен к строгой уголовной ответственности, невзирая на его предыдущие достижения и ранги.