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Директор ЗАО "Берекет" пожаловался на "бывшего" – тот присвоил 7 млн

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- ВБ
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В Государственную службу по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве Кыргызской Республики (финансовая полиция) с заявлением обратился генеральный директор ЗАО "Берекет" о принятии мер в отношении бывшего руководства указанного ЗАО. "Бывший", злоупотребляя доверием и служебным положением, присвоил денежные средства в сумме свыше 7 миллионов сомов - чуть больше 100 тысяч долларов США.

В ходе проведения соответствующих мероприятий установлено, что собранные с арендаторов денежные средства, подлежащие оприходованию в кассе Общества, были присвоены должностными лицами ЗАО, что подтверждается актами сверки и объяснительными арендаторов.

По данному факту Генеральной прокуратурой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 171 (присвоение или растрата вверенного имущества) Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

В настоящее время следственным отделом ГСБЭП ведется расследование.

URL: https://www.vb.kg/371184
Теги:
Генеральная прокуратура, Финполиция, Бишкек
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