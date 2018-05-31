Власти Кыргызстана отдадут бесплатно Китаю в пользование 3,3 гектара земли

Сегодня депутаты бишкекского Горкенеша проголосовали за выделение в "безвозмездное пользование" участка земли в столице Посольству Китая. Эту информацию VB.KG подтвердили в пресс-службе БГК.

Как отмечается, срок аренды составит около полувека, а площадь отданной дипломатам из Поднебесной территории составит 3,3 гектара.

Примечательно, что накануне подобную просьбу МИД КР столичные депутаты отклонили.