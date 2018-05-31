Власти Кыргызстана отдадут бесплатно Китаю в пользование 3,3 гектара земли

Что-то опять китайцы дурят нас. Маленькая Киргизия отдаёт бесплатно 3,3 гектара, а большой Китай только 0,25 гектара. Я не согласен на такое.
Сегодня депутаты бишкекского Горкенеша проголосовали за выделение в "безвозмездное пользование" участка земли в столице Посольству Китая. Эту информацию VB.KG подтвердили в пресс-службе БГК.
Как отмечается, срок аренды составит около полувека, а площадь отданной дипломатам из Поднебесной территории составит 3,3 гектара.
Примечательно, что накануне подобную просьбу МИД КР столичные депутаты отклонили.
- Но в ведомстве объяснили, что речь идет о взаимном обмене в рамках достигнутого в Пекине соглашения по строительству зданий для Посольств. Китайская сторона также построит на свои средства здание внешнеполитического ведомства КР у себя. Под него уже выделена территория в 0,25 гектаров. Аренда участка также предполагается на бесплатной основе. Именно поэтому депутаты и добрили подобное предложение, - пояснили решение Горкенеша в пресс-службе БГК.