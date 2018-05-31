Погода
$ 68.31 - 68.54
€ 79.42 - 80.27

Власти Кыргызстана отдадут бесплатно Китаю в пользование 3,3 гектара земли

682  1
- Виктория Григоренко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сегодня депутаты бишкекского Горкенеша проголосовали за выделение в "безвозмездное пользование" участка земли в столице Посольству Китая. Эту информацию VB.KG подтвердили в пресс-службе БГК.

Как отмечается, срок аренды составит около полувека, а площадь отданной дипломатам из Поднебесной территории составит 3,3 гектара.

Примечательно, что накануне подобную просьбу МИД КР столичные депутаты отклонили.

- Но в ведомстве объяснили, что речь идет о взаимном обмене в рамках достигнутого в Пекине соглашения по строительству зданий для Посольств. Китайская сторона также построит на свои средства здание внешнеполитического ведомства КР у себя. Под него уже выделена территория в 0,25 гектаров. Аренда участка также предполагается на бесплатной основе. Именно поэтому депутаты и добрили подобное предложение, - пояснили решение Горкенеша в пресс-службе БГК.

URL: https://www.vb.kg/371189
Теги:
Бишкекский горкенеш, МИД, Китай, посольство, Бишкек, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
Реалист
31.05.2018, 17:02

Что-то опять китайцы дурят нас. Маленькая Киргизия отдаёт бесплатно 3,3 гектара, а большой Китай только 0,25 гектара. Я не согласен на такое.

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  