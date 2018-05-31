За рулем внедорожника, который протаранил инспектора ГУОБДД, была женщина

В сети появилось видео, на котором водитель Lexus GX 470, не подчинившись требованиям сотрудника ГУОБДД, буквально протаранил его.

Инцидент произошел сегодня утром на пересечении улиц Боконбаева/Ч.Айтматова.

Как выяснила редакция VB.KG, за рулем внедорожника была 43-летняя женщина. По ее собственным словам, временно не работающая.

- Ранее она нарушила ПДД, в связи с чем, инспектор ГУОБДД составил на нее административный протокол. Однако, отказавшись его подписывать, женщина попыталась уехать. Что произошло дальше хорошо видно на видео, - сообщил "Вечерке" пресс-секретарь ГУОБДД Нурбек Токтосунов.

Нарушительницу доставили в УВД Ленинского района. Сотрудники ГОМ -1 зарегистрировали данный факт в книгу учета.

Внедорожник водворен на штрафстоянку.

Все материалы переданы в соответствующие органы, по факту неподчинения сотруднику ГУОБДД ведется следствие. По результатам которого, будет дана юридическая оценка действиям водителя.