Погода
$ 68.31 - 68.54
€ 79.42 - 80.27

За рулем внедорожника, который протаранил инспектора ГУОБДД, была женщина

1097  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В сети появилось видео, на котором водитель Lexus GX 470, не подчинившись требованиям сотрудника ГУОБДД, буквально протаранил его.

Инцидент произошел сегодня утром на пересечении улиц Боконбаева/Ч.Айтматова.

Как выяснила редакция VB.KG, за рулем внедорожника была 43-летняя женщина. По ее собственным словам, временно не работающая.

- Ранее она нарушила ПДД, в связи с чем, инспектор ГУОБДД составил на нее административный протокол. Однако, отказавшись его подписывать, женщина попыталась уехать. Что произошло дальше хорошо видно на видео, - сообщил "Вечерке" пресс-секретарь ГУОБДД Нурбек Токтосунов.

Нарушительницу доставили в УВД Ленинского района. Сотрудники ГОМ -1 зарегистрировали данный факт в книгу учета.

Внедорожник водворен на штрафстоянку.

Все материалы переданы в соответствующие органы, по факту неподчинения сотруднику ГУОБДД ведется следствие. По результатам которого, будет дана юридическая оценка действиям водителя.

URL: https://www.vb.kg/371192
Теги:
ГУБДД, ГУВД, УВД, Ленинский район, ПДД, автомобили
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  