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Сироты и больные дети тоже хотят жить как люди!

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- ВБ
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"Не всем детям хватило подарков, - говорит Чолпон Султангазиева, директор ОБФ "Хоуп Фоундэйшн", организовавшая праздник для больных детей сирот и нуждающихся в ТРК "Ташрабат" 31 мая. - От государства многие не получают. Устала бороться с главами, соцработниками и депутатами. Был бы постоянный спонсор! Не для пиара, а чтобы хоть капелька совести проснулась у чиновников и богатых людей. Месяц бегала, просила помощи, но, увы! Было очень обидно. Куда катимся?!

В программе праздника были конкурсы и вручение подарков. Свои подарки и пожелания от имени магазина "Ак калпак" сделала Мира Орунтаева, от магазина "Ширин" - Жанна Самышева. Проблемы с транспортом помогла решить Нуржамал Каработоева. Спасибо вам, дорогие наши. Пусть в священный месяц Рамазан прибавится вам сил и здоровья!

На счету нашего фонда 78 проблемных детей, не считая взрослых. Все в ужасном положении. Кому лекарства нужны, кому одежда, продукты, детское питание, простыни, стиральная машина, холодильник, инвалидные ходунки, ортопедическая обувь и т.п. Многие звонят и просят помощи. Стараюсь, но помочь всем не могу.

Фонд работает в Аламудунском районе Чуйской области КР с октября 2017 года. Основная его задача, кроме благотворительности, это правовое обеспечение различных социальных вопросов с привлечением квалифицированных специалистов. Думаю, что если народ будет юридически грамотным, то вместе с этим исчезнет коррупция, взятки, а, самое главное, нуждающиеся будут жить как "ЛЮДИ"!

URL: https://www.vb.kg/371195
Теги:
благотворительность, гуманитарная помощь, дети, социальная защита
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