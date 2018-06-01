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У Аскарбека Шадиева двое суток, чтобы явиться в суд

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- Оксана Гут
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Депутат Жогорку Кенеша, экс-вице-премьер-министр Аскарбек Шадиев в течение 48 часов должен быть доставлен в суд с момента фактического доставления в орган следствия для проверки законности и обоснованности его задержания. ГКНБ должен установить место его нахождения. Об этом редакции VB.KG сообщила пресс-секретарь Верховного суда КР Сюита Соурбаева.

Отметим, меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца заочно избрал Первомайский районный суд.

Со слов Сюиты Соурбаевой, подозреваемый может обжаловать решение суда в течение 5 дней.

Напомним, Аскарбека Шадиева последний раз видели в парламенте 28 апреля. В тот же день Генеральная прокуратура возбудила против него уголовное дело по статье 304 "Злоупотребление должностным положением" УК КР. Депутата обвиняют в том, что он способствовал присвоению $30 тысяч в виде премии заведующим отделом парламентского комитета по международным делам, обороне и безопасности Арсеном Закировым.

Ранее Шадиев добровольно покинул пост вице-премьер-министра.

В СМИ появилась информация о том, что Аскарбек Шадиев выехал за границу на лечение. Однако вчера, 31 мая, на пресс-конференции секретарь Совбеза КР Дамир Сагынбаев заявил, что руководствуется информацией пограничной службы. Согласно ей политик не покидал пределы страны. Но, подчеркнул Сагынбаев, если подтвердится обратное, Шадиев будет объявлен в международный розыск, и к санкциям по ст. 304 ему добавят еще и побег.

URL: https://www.vb.kg/371198
Теги:
Аскарбек Шадиев, Верховный суд, коррупция, уголовная ответственность, Генеральная прокуратура, ГКНБ
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Комментарии
Дождались
01.06.2018, 13:22

начала дают время, чтобы успел сбежать,а затем заочно судят. Анекдот

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