Мужчины в Казахстане все чаще уходят…в декрет

В декретном отпуске на май 2018 года находится более 40 тысяч казахстанских мужчин. Об этом Informburo.kz сообщила управляющий директор Госфонда социального страхования Нурсулу Кемел.

По ее информации, всего за последние 10 лет декретный отпуск в Казахстане оформляли около 80 тысяч мужчин.

"На сегодня в декретном отпуске находится 41,6 тысяч мужчин в Казахстане. Они получают социальную выплату по уходу за ребёнком по случаю потери дохода. С 2008 года по апрель 2018 года в декретный отпуск ушли порядка 80 тысяч мужчин", – сказала Нурсулу Кемел в кулуарах пресс-конференции в Минтруда и социальной защиты населения.

Подтвердила возможность получения декрета для мужчин и вице-министр труда и социальной защиты населения РК Светлана Жакупова. Она отметила, что представители сильного пола наравне с женщинами могут обращаться за назначением таких социальных выплат. Главное условие – потеря дохода.

"Если человек осуществляет уход за ребёнком и постоянно находится рядом с ним, он, соответственно, не может присутствовать на работе. Мы говорим о том, что должен быть обязательно приказ о выходе его в отпуск. Выплата так и называется: "Социальная выплата по уходу за ребёнком до одного года по случаю потери дохода", – сказала Светлана Жакупова.