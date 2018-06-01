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В детской колонии в Вознесеновке отбывают наказание 16 детей

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- Оксана Гут
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Детская колония в селе Вознесеновка рассчитана на 300 человек, а содержатся там всего 16 несовершеннолетних заключенных. И только потому, что у них и их родителей нет возможности возместить материальный ущерб государству. Об этом редакции VB.KG сообщили в отделе по защите прав детей, женщин и семьи аппарата Омбудсмена КР.

В преддверии праздника Дня защиты детей правозащитники посетили единственную детскую воспитательную колонию в Чуйской области. В рамках поездки с несовершеннолетними осужденными побеседовали психологи.

- Многие ребята говорят, что у них очень плохая связь с семьей. Из-за чего они лишены обычных семейных радостей. Родителям бывает сложно добраться до Вознесеновки. Поэтому мы предлагаем открыть другую колонию поближе к городу. Детям нужны внимание и забота. Да, они нарушили закон, совершили преступление, но они также остались детьми. Выяснилось, что ребята не могут претендовать на условно-досрочное освобождение в основном только из-за того, что не могут возместить возложенный на них материальный ущерб государству. У одного мальчика есть 5 тысяч сомов, а не хватает еще 8 тысяч. Кому-то не хватает 10 тысяч сомов. Дети из социально-уязвимых слоев общества, им нужен второй шанс, чтобы они захотели перевоспитаться, - рассказала "Вечерке" завотделом по защите прав детей, женщин и семей Махабат Турдумаматова.

Она также отметила, что в настоящее время координационный совет при правительстве рассматривает предложение аппарата Омбудсмена о реформировании детской колонии в Вознесеновке.

URL: https://www.vb.kg/371202
Теги:
дети, колонии, наказание, уголовная ответственность, преступление
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