Китай выделил Кыргызстану 450 миллионов юаней безвозмездной помощи

В Министерстве экономики Кыргызской Республики состоялась церемония подписания Соглашения между Правительством Кыргызской Республики и Правительством Китайской Народной Республики о технико-экономическом сотрудничестве, которым предусматривается выделение 350 миллионов китайских юаней в виде безвозмездной помощи.

Выделенные средства предназначены для реализации проекта "Развитие улично-дорожной сети города Бишкек", направленного на реконструкцию и реабилитацию автомобильных дорог столицы.

Также подписано Соглашения между Правительством Кыргызской Республики и Правительством Китайской Народной Республики о технико-экономическом сотрудничестве в целях реализации проекта "Исследование, консервация, реставрация и музеефикация археологических памятников (городища Кум-Добо, Мынакелди и Бурана)".

В рамках данного Соглашения будут выделены грантовые средства в размере 100 миллионов китайских юаней на проведение работ по археологическим раскопкам, реставрации, консервации, музеефикации на трех объектах: городище Кум-Добо (Кочкор-Башы), городище Мынакелди и городище Бурана (Баласагын).

От имени Правительства Кыргызской Республики Соглашения подписал министр экономики О.М.Панкратов, от имени Правительства Китайской Народной Республики - Полномочный и чрезвычайный Посол КНР в КР Сяо Цинхуа.