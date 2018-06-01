Аскарбек Шадиев бежал из страны. Политик объявлен в международный розыск

хахаха..а что вы хотели..это патриотизм по-кыргызски..вначале много хороших слов о патриотизме..родине..стране..матери..потом должность акима айыл окмоту..потом той..кой..жылкы..немного списать госденег и госземли себе любимому через друзей-родственников..потом снова слова...о патриотизме..о родине..о манасе и предках..и потомках..потом должность депутата..снова той..только масштабней..и снова слова..о родине..о матери..о боге..и снова той...опять той..потом должность министра..глядишь уже вошел в список по версии форбс в миллионеры..ооо..надо памятник себе на малой родине поставить..опять той..и снова той..той..той....а потом постой паровоз..не стучи колесами..а патриотизм кыргызский остался на перроне..