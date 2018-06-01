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Аскарбек Шадиев бежал из страны. Политик объявлен в международный розыск

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- Оксана Гут
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ГКНБ объявило Аскарбека Шадиева в розыск, так как до сих пор он намеренно скрывается от следственных органов.

По данным ГКНБ, 28 апреля после возбуждения уголовного дела, депутат Жогорку Кенеша, экс-вице-премьер Аскарбек Шадиев вылетел авиарейсом по маршруту "Худжант-Москва" из Домодедово в 18:20 по местному времени используя дипломатический паспорт Кыргызстана. А оттуда уже в город Нью-Йорк (США).

По данным родственников, Шадиев выехал на лечение, и должен был вернуться в течение одной-двух недель.

31 мая 2018 года ГСУ ГКНБ КР по уголовному делу по факту присвоения бюджетных денежных средств, выделенных для вручения премии имени Ч.Айтматова в сумме 30 тыс. долларов США, депутату Жогорку Кенеша КР Шадиеву Аскарбеку Алимбаевичу заочно предъявлено обвинение по ст.304 ч.3 п.1, ч.4 (Злоупотребление должностным положением) УК КР. В тот же день решением Первомайского районного суда города Бишкек в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, заочно.

Так, данное уголовное дело было возбуждено Генеральной прокуратурой КР 28 апреля 2018 года. Однако днем ранее, то есть 27 апреля, Аскарбек Шадиев, выехав на похороны родственника в город Исфана Баткенской области, далее незаконно пересек государственную границу (через броды) в районе села Арка Лейлекского района Кыргызской Республики в сторону Республики Таджикистан, говорится в официальной информации.

URL: https://www.vb.kg/371205
Теги:
Аскарбек Шадиев, Генеральная прокуратура, ГКНБ, коррупция, розыск, уголовная ответственность
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Комментарии
мэсний
01.06.2018, 12:44

хахаха..а что вы хотели..это патриотизм по-кыргызски..вначале много хороших слов о патриотизме..родине..стране..матери..потом должность акима айыл окмоту..потом той..кой..жылкы..немного списать госденег и госземли себе любимому через друзей-родственников..потом снова слова...о патриотизме..о родине..о манасе и предках..и потомках..потом должность депутата..снова той..только масштабней..и снова слова..о родине..о матери..о боге..и снова той...опять той..потом должность министра..глядишь уже вошел в список по версии форбс в миллионеры..ооо..надо памятник себе на малой родине поставить..опять той..и снова той..той..той....а потом постой паровоз..не стучи колесами..а патриотизм кыргызский остался на перроне..

+1
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Прохожий
01.06.2018, 13:00

Шадиев из-за 30 тысяч бакинских не стал-бы бегать... Похоже тут дело совсем в другом... Такое ощущение что он от кого-то убежал, но никак из-за уголовного дела. Для него возместить эту сумму ничего не стоит, тем более там замешан помощник... Что-то тут не так...

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Айтмат
01.06.2018, 13:05

Атамбаев всем своим командам помог сбежать из страны он сам остаётся типа что его не могут привлечь ответственности по сколько он экс-презик.

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Прол
01.06.2018, 13:07

Чего следовало ожидать. У нас в стране все депутаты близнецы-братья, работают по схеме: наворуем, назначим крайнего и потом дадим ему возможность сделать ноги. Аплодисменты. Жалко только страну и народ.

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Найк
01.06.2018, 13:15

Своим  бегством по-английски   Шадиев  уже признал свою вину, тем самым облегчил работу следователей. Поэтому не стоит заочно арестовывать , а  надо  сразу заочно судить его.

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Айгерим
01.06.2018, 13:18

Бул Шадиев деген АШАнын тушунда кымыра турганын кымырып алган тура. Эми болсо азыркы бийликтин башына балээ болуп уурдаганы аз келгенсип, качып да кетиптир

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Бема
01.06.2018, 13:43

А кто бы сомневался?

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Жалоба модератору
Кыргыз
01.06.2018, 13:45

АША следующий..

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гор юст
01.06.2018, 13:46

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) Аскар байке, Аскар байке...  а Вас, так искали - а Вы оказывается в Америке

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Жибек
01.06.2018, 13:51

У нас всегда так . .это уже традиция!Сначала воруют,потом заведут на него дело но не арестовывают..дают шанс..точнее время..беги иначе скоро в нары деп..потом якобы ищут. ..обьявляют в розыск..а потом заочно осудят и дают 25 лет лишения и это все заочно!!Так всегда было и будет!!!А страна как была в ..опе так и останется!!Это называется ОНУГУУ по кыргызски!!!Алга Кыргызстан!!

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