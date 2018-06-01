Аскарбек Шадиев бежал из страны. Политик объявлен в международный розыск

ГКНБ объявило Аскарбека Шадиева в розыск, так как до сих пор он намеренно скрывается от следственных органов.

По данным ГКНБ, 28 апреля после возбуждения уголовного дела, депутат Жогорку Кенеша, экс-вице-премьер Аскарбек Шадиев вылетел авиарейсом по маршруту "Худжант-Москва" из Домодедово в 18:20 по местному времени используя дипломатический паспорт Кыргызстана. А оттуда уже в город Нью-Йорк (США).

По данным родственников, Шадиев выехал на лечение, и должен был вернуться в течение одной-двух недель.

31 мая 2018 года ГСУ ГКНБ КР по уголовному делу по факту присвоения бюджетных денежных средств, выделенных для вручения премии имени Ч.Айтматова в сумме 30 тыс. долларов США, депутату Жогорку Кенеша КР Шадиеву Аскарбеку Алимбаевичу заочно предъявлено обвинение по ст.304 ч.3 п.1, ч.4 (Злоупотребление должностным положением) УК КР. В тот же день решением Первомайского районного суда города Бишкек в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, заочно.

Так, данное уголовное дело было возбуждено Генеральной прокуратурой КР 28 апреля 2018 года. Однако днем ранее, то есть 27 апреля, Аскарбек Шадиев, выехав на похороны родственника в город Исфана Баткенской области, далее незаконно пересек государственную границу (через броды) в районе села Арка Лейлекского района Кыргызской Республики в сторону Республики Таджикистан, говорится в официальной информации.