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Пограничники пресекли контрабанду ГСМ

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- ВБ
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Сегодня, 1 июня, на контрольно-пропускном пункте "Чон-Капка-автодорожный" пограничники задержали трех граждан Кыргызстана за контрабанду ГСМ. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы КР.

Отмечается, что задержанные пытались незаконно ввезти из Казахстана в Кыргызстан бензин без соответствующих документов.

В частности, на трех автомашинах марки "Фольксваген Пассат" и "Форд Транзит" были установлены дополнительные баки и имелись пластмассовые емкости, в которых в ходе осмотра были обнаружены 2040 литров бензина.

За попытку провоза груза без соответствующих документов граждане Кыргызстана были задержаны и вместе с грузом переданы сотрудникам территориального подразделения МВД КР.

URL: https://www.vb.kg/371209
Теги:
ГСМ, задержание, контрабанда, Погранслужба
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