Пограничники пресекли контрабанду ГСМ

Сегодня, 1 июня, на контрольно-пропускном пункте "Чон-Капка-автодорожный" пограничники задержали трех граждан Кыргызстана за контрабанду ГСМ. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы КР.

Отмечается, что задержанные пытались незаконно ввезти из Казахстана в Кыргызстан бензин без соответствующих документов.

В частности, на трех автомашинах марки "Фольксваген Пассат" и "Форд Транзит" были установлены дополнительные баки и имелись пластмассовые емкости, в которых в ходе осмотра были обнаружены 2040 литров бензина.

За попытку провоза груза без соответствующих документов граждане Кыргызстана были задержаны и вместе с грузом переданы сотрудникам территориального подразделения МВД КР.