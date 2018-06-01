"Попахивал"! Самолет совершил вынужденную посадку из-за воняющего пассажира

Авиалайнер компании Transavia Airlines, следовавший из Нидерландов в Испанию, совершил вынужденную посадку в португальском аэропорту Фару. Причина - сильный запах пассажира, вызвавший рвоту и обмороки его соседей по рейсу. Об этом пишет британская Mirror.

Как пояснили очевидцы, мужчина вонял так, будто не мылся несколько недель.

"Сначала экипаж пытался изолировать зловонного пассажира в туалете, но это не принесло желаемого результата. Поэтому было принято решение приземляться в ближайшем аэропорту", - рассказывают другие пассажиры.

Подтвердила случившееся и Transavia Airlines.

"Боинг-737 отклонился из-за причин медицинского характера - один из пассажиров чуточку попахивал", - заявил представитель компании.

В аэропорту, куда экстренно был вынужден приземлиться самолет, мужчину встретили медики.