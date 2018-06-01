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Насилие - один из методов "воспитания" в интернатах

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- Оксана Гут
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В Кыргызстане в учреждениях интернатного типа воспитываются 11422 детей, из которых лишь 5 % являются биологическими сиротами, остальные имеют одного или обоих родителей. Об этом "Вечерке" заявила заведующая отделом по защите прав детей, женщин и семьи аппарата Омбудсмена КР Махабат Турдумаматова.

При проведении исследования сотрудники аппарата выявили, что основными причинами увеличения числа детей-сирот при живых родителях являются материальные и жилищные трудности.

- Объездив все интернаты, мы увидели, в каких условиях живут дети. Большинство из них имеют родителей. Они либо трудовые мигранты, либо необеспеченные люди, - отметила Махабат Турдумаматова.

Она также сообщила, что в интернатных учреждениях насилие остается одним из методов воспитания со стороны сотрудников. По-прежнему практикуется незаконное использование детского труда. Большой и нерешенной проблемой остается так называемая "дедовщина" во взаимоотношениях между воспитанниками.

- Дети часто остаются без присмотра, что способствует возникновению физического и психологического насилия в отношении детей как со стороны сотрудников, так и со стороны детей постарше. Еще одна проблема – качество образования. Лишь немногие из воспитанников могут после по достоинству применить себя в жизни, поступить в ВУЗ, в училище, найти нормальную работу. Все это говорит о том, что дети, у которых есть родители, все-таки должны расти дома в своей семье. Они должны знать, что такое семья, что такое "мама", что значит быть нужным и любимым. Поэтому аппарат Омбудсмена выступает за сокращение количества интернатов. В них должны жить дети, у которых никого нет, - поделилась мнением правозащитница.

По словам Махабат Турдумаматовой, защита прав несовершеннолетних является приоритетным направлением института Омбудсмена Кыргызстана. Поэтому обращаясь к родителям, оставляющих на попечение государства своих чад, она напомнила, что именно дети - наше будущее. А для того, чтобы оно было светлым, взрослые обязаны создать маленьким гражданам счастливое детство.

Что касается круглых сирот, в аппарате Омбудсмена отметили, что работают над тем, чтобы, выпускаясь из интернатов, они получали от государства свое жилье или земельные участки.

К сожалению, Аппарат Омбудсмена КР не наделен широкими полномочиями в достаточной мере. Правозащитники не раз говорили, что Закон "Об Акыйкатчы" требует доработок. Пока же вся деятельность аппарата, и в частности отдела по правам детей, носит рекомендательный характер.

Для справки:

Согласно данным нацстаткома, на начало 2018 года в Кыргызской Республике проживало 2 млн 312 тыс. детей в возрасте до 18 лет, из которых более половины (51 составили мальчики. По сравнению с началом 2017 года численность детей увеличилась на 49 тысяч или на 2,2 %.

Подавляющее большинство детей (69 проживает в сельских населенных пунктах.

Около четверти новорожденных (23 - это дети матерей, не состоявших в зарегистрированном браке.

45 % родившихся зарегистрированы только по заявлению матерей и, вероятно, эти дети будут воспитываться в семье без отца.

В Кыргызстане на конец 2017 года насчитывалось более 91 тыс. социально незащищенных, неблагополучных, находящихся в затруднительном положении семей, в которых проживало около 292 тысяч детей.

В течение 2017 года было выявлено 1,9 тыс. детей и подростков в возрасте до 18 лет, оставшихся без попечения родителей, из них 711 детей - круглые сироты.

На конец 2017 года на воспитании в семьях находились 13,9 тыс. детей, лишившихся родительской опеки. Из них 8,2 тыс. - на опеке и попечительстве и 5,7 тыс. детей – усыновленных/удочеренных.

В 2017 году, по данным Министерства труда и социального развития КР, средний размер единовременного государственного пособия, выплачиваемого при рождении ребенка составил 7807 сомов, что по сравнению с предыдущим годом в 3,2 раза больше (в 2016 году - 2430 сомов). Численность получателей государственного пособия по беременности и родам за этот период увеличилась на 1,9 процента и составила 43,7 тыс. человек.

С 1 января 2018 года в республике вступил в силу закон о выплате единовременного пособия за рождение ребенка "балага суйунчу". Размер пособия в среднем по республике составляет 4 тыс. сомов, за исключением высокогорных районов, где родители новорожденных смогут получить пособие в среднем в размере 6 тыс. сомов.

URL: https://www.vb.kg/371212
Теги:
дети, омбудсмен, права человека, правозащитники, сироты
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