MegaCom поздравил детей с 1 июня в Оше

В Международный день защиты детей каждому ребенку важно почувствовать любовь, заботу и внимание. По доброй традиции компания MegaCom поздравила воспитанников детских домов и детей из малоимущих семей города Ош с праздником и пригласила их на праздничные мероприятия, организованные совместно с мэрией г.Ош.

В спортивном комплексе "Дельфин" около 300 воспитанников детских домов "Алтын уя", "Лотос", Вспомогательной школы №12, Школы-интерната для слепых и слабовидящих города Ош приняли активное участие в соревнованиях по плаванию. Дети были награждены полезными подарками от сотового оператора, в частности познавательной книжкой-раскраской "Ала-Тоо балдары", которая была издана при участии компании MegaCom. Также перед собравшимися выступили актеры кукольного театра, юные каратисты, танцевальные группы. После насыщенной праздничной программы детей ждали праздничные угощения от организаторов.

Не менее весело отметили 1 июня и в популярном среди горожан этнографическом центре "Алымбек-Датка". Сюда были приглашены около 400 детей из малоимущих семей и воспитанники детского дома "Боорукердик". Праздник детства с конкурсами, выступлениями юных танцоров, певцов и традиционного сладкого угощения подарил маленьким зрителям положительные эмоции и хорошее настроение. Самые активные также стали счастливыми обладателями книжек-раскрасок от MegaCom.

Более 10 лет компания MegaCom патронирует 4 детских домов по республике, оказывает ежеквартальную материальную помощь, а также уделяет большое внимание социальной адаптации детей.