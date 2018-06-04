По факту нарушений в Департаменте госзакупок заведено уголовное дело

Генеральной прокуратурой Кыргызской Республики проведена проверка соблюдения антикоррупционного законодательства в Департаменте государственных закупок Министерства финансов КР. По результатам проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 189 (нарушения порядка проведения тендеров), 221 (злоупотребление полномочиями служащими коммерческих организаций) и 304 (злоупотребление должностным положением) Уголовного кодекса КР.

Установлено, что ОАО "Электрические станции" в марте 2017 года проведен конкурс на закупку работ по ремонту оборудования ГЭС по 4 лотам, победителем которого было признано ОАО "Н".

Между тем, отклоненный в связи с несоответствием квалификационных требований, субподрядчик ОсОО "А" по доверенности от иностранного АО "Г" обратилось с жалобой в независимую межведомственную комиссию Департамента государственных закупок.

4 мая 2017 года по результатам рассмотрения жалобы принято решение об удовлетворении путем отмены результатов вышеуказанного конкурса, а также дано незаконное поручение о пересмотре конкурсной заявки иностранного АО "Г".

7 июня 2017 года на основании вышеуказанного решения комиссии, первым заместителем генерального директора ОАО "Электрические станции" Б.Б. заключено 5 договоров с АО "Г" на проведение ремонтных работ гидроагрегатов ГЭС на общую сумму 20 млн 958 тыс. сомов.

Таким образом, на основании незаконно принятого решения, заключен договор с АО "Г", которым в свою очередь на проведение ремонтных работ в стратегических для страны объектах привлечен не имеющий соответствующего опыта субподрядчик ОсОО "А".

В результате до настоящего времени остались не выполненными ремонтные работы гидроагрегата №1 Токтогульского ГЭС на сумму 5 млн 702 тыс. сомов.Отметим, что в марте 2018 года Генеральной прокуратурой республики было возбуждено уголовное дело по факту аварии на ТЭЦ г. Бишкек, где подрядчиком также являлось вышеотмеченное ОсОО "А".

Данное уголовное дело передано в следственные органы.