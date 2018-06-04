Имя совершившего ДТП, в котором погибла Сания Шакирова, неизвестно

Как сообщили "Вечерке" в ГУОБДД, ДТП произошло на фирменной машине Namba Taxi. Однако за рулем был неизвестный. Водитель "Намбы", за которым была закреплена эта машина, в это время находился дома у родственников на Иссык-Куле. Об этом редакции VB.KG сообщила операционный директор Namba Taxi Ксения Тимофеева.

- Действительно, рано утром 2 июня наш водитель Ж.Т. (именно так представила Тимофеева водителя компании - ред.) выехал по вызову на Иссык-Куль. Он отвез клиентов до указанного адреса, а сам заехал к своим родственникам. Позвонив в фирму, он сказал, что очень устал и останется у родных, а машину привезет 3 июня. Наш водитель говорит, что машину он поставил дома у родственников. Что случилось после этого, мы не знаем. Возможно, угон или еще что-то. Пусть это выяснят правоохранительные органы. Нам только позвонили и сказали, что наша машина попала в ДТП. Как это случилось, нам неизвестно, но за рулем был не наш водитель, - с полной уверенностью заявляет Ксения Тимофеева.

Примечательно, что в Минздраве есть данные только о двух пассажирах, пострадавших в ДТП. Первая – сама Сания Шакирова – скончалась на месте от полученных травм, второй – мужчина 1980 г.р., получил помощь в территориальной Чолпон-Атинской больнице, но от госпитализации он отказался. Врачи диагностировали у него сотрясение мозга, ссадины, ушибы.

Что касается водителя, по информации пресс-службы ГУОБДД, он был доставлен в 4 горбольницу в Бишкеке, где ему провели операцию. Но его личность, как заверили VB.KG, не установлена.

Напомним, 2 июня по автодороге Балыкчи - Ананьево - Каракол, в селе Чок-Тал водителем на автомашине Namba Taxi было совершено ДТП. Водитель не справился с управлением и врезался в ограждение кладбища.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств". Автомашина отвезена на штрафстоянку, начато следствие.