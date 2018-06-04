Погода
$ 68.31 - 68.52
€ 79.57 - 80.47

Имя совершившего ДТП, в котором погибла Сания Шакирова, неизвестно

1953  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Как сообщили "Вечерке" в ГУОБДД, ДТП произошло на фирменной машине Namba Taxi. Однако за рулем был неизвестный. Водитель "Намбы", за которым была закреплена эта машина, в это время находился дома у родственников на Иссык-Куле. Об этом редакции VB.KG сообщила операционный директор Namba Taxi Ксения Тимофеева.

- Действительно, рано утром 2 июня наш водитель Ж.Т. (именно так представила Тимофеева водителя компании - ред.) выехал по вызову на Иссык-Куль. Он отвез клиентов до указанного адреса, а сам заехал к своим родственникам. Позвонив в фирму, он сказал, что очень устал и останется у родных, а машину привезет 3 июня. Наш водитель говорит, что машину он поставил дома у родственников. Что случилось после этого, мы не знаем. Возможно, угон или еще что-то. Пусть это выяснят правоохранительные органы. Нам только позвонили и сказали, что наша машина попала в ДТП. Как это случилось, нам неизвестно, но за рулем был не наш водитель, - с полной уверенностью заявляет Ксения Тимофеева.

Примечательно, что в Минздраве есть данные только о двух пассажирах, пострадавших в ДТП. Первая – сама Сания Шакирова – скончалась на месте от полученных травм, второй – мужчина 1980 г.р., получил помощь в территориальной Чолпон-Атинской больнице, но от госпитализации он отказался. Врачи диагностировали у него сотрясение мозга, ссадины, ушибы.

Что касается водителя, по информации пресс-службы ГУОБДД, он был доставлен в 4 горбольницу в Бишкеке, где ему провели операцию. Но его личность, как заверили VB.KG, не установлена.

Напомним, 2 июня по автодороге Балыкчи - Ананьево - Каракол, в селе Чок-Тал водителем на автомашине Namba Taxi было совершено ДТП. Водитель не справился с управлением и врезался в ограждение кладбища.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств". Автомашина отвезена на штрафстоянку, начато следствие.

URL: https://www.vb.kg/371226
Теги:
ГУБДД, Минздрав, ДТП, Иссык-Кульская область, погибшие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  