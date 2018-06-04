Новое уголовное дело по факту нарушения в ОАО "Электрические станции"

Генеральной прокуратурой Кыргызской Республики проведена проверка соблюдения антикоррупционного законодательства в энергетической отрасли страны.

По результатам проведенной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 189 (нарушение порядка проведения публичных торгов, аукционов или тендеров) и 221 (злоупотребление полномочиями служащими коммерческих организаций) Уголовного кодекса Кыргызской Республики, по факту нарушений проведения тендера ОАО "Электрические станции".

Установлено, что ОАО "Электрические станции" проведен конкурс на закупку работ по реконструкции кабельных лотков Курпсайской ГЭС. По итогам конкурса победителем было признано ОАО "Н", которое не соответствовало требованиям конкурса. Данная ОАО предложило самую высокую цену в размере 17 млн 199 тыс. сомов, а заявки других участников конкурса были отклонены.

Данное решение было обжаловано в независимую межведомственную комиссию Департамента государственных закупок при Министерстве финансов КР предложившим наиболее низкую цену в размере 14 млн 828 тыс. сомов ОсОО "И".

По результатам рассмотрения жалобы, 12 апреля 2016 года независимой межведомственной комиссией было принято решение об отмене вышеуказанного решения конкурсной комиссии ОАО "Электрические станции", так как ею были грубо нарушены требования законодательства о государственных закупках и необоснованно отклонена заявка ОсОО "И".

Однако первым заместителем генерального директора ОАО "Электрические станции" Бердибеком Боркоевым были проигнорированы законные требования вышеуказанной межведомственной комиссии. После чего, 27 июня 2016 года ОАО "Электрические станции" был заключен заведомо невыгодный государству контракт с подрядчиком ОАО "Н" на сумму 16 млн 604 тыс. сомов. В результате чего государству причинен материальный ущерб на сумму 1 млн 775 тыс. сомов. Уголовное дело для организации его расследования передано в компетентный правоохранительный орган.