Рысалиеву советуют заняться работой, а не идти на поводу у фантазий

"Выпады Рысалиева в отношении меня – разыгравшаяся фантазия". Об этом VB.KG сообщил политик Феликс Кулов.

Он отметил, что ниже его достоинства оправдываться на подобные заявления.

- Тогда о "проводах" Батукаева написал ряд СМИ. Не пойму, при чем здесь я? И с чего Рысалиев вдруг вспомнил об этом деле после стольких лет? Пусть подает в суд и обвиняет тех, кто давал против него эту информацию. Возможно, он пытается оправдаться перед общественностью, но почему упоминает мое имя, не имею понятия, - пояснил VB.KG Феликс Шаршенбаевич.

А вот депутат ЖК Садык Шер-Нияз назвал обвинения в адрес его брата Болота Шера старыми обидами.

- К "чудесному" освобождению Азиза Батукаева причастны многие генералы. И Рысалиев сам тогда признавался, что сопровождал его. Да и уйти пешком кримавторитет не мог однозначно. Считаю, в этом деле все очевидно. И нелицеприятные высказывания в адрес моего брата - огульные обвинения. Да и угрозы Рысалиева по поводу исков в суд - бравада. Думаю, ему лучше вернуть свое доброе имя другими способами, скажем, полезными законопроектами, - пояснил депутат.

Уточним, в интервью VB.KG депутат ЖК Зарылбек Рысалиев подтвердил, что знает, кто и сколько денег получил за освобождение Батукаева. И подчеркнул, что по окончании следствия намерен подать иски против тех, кто обвинял именно его в причастности к скандальному освобождению криминального авторитета Азиза Батукаева: Кулова, Атаханова, Болота Шера.