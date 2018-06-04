Прогнется ли судебная система под давлением защитников "политзаключенных"?

Эксперт призвал подходить к таким делам с точки зрения закона, а не созданного представителями НПО резонанса

У Верховного суда прошел очередной митинг с требованием освободить "политзаключенных": Эрнеста Карыбекова, Бектура Асанова и Кубанычбека Кадырова - членов "Народного парламента". А все потому, что сегодня судебный орган начал рассмотрение дела в отношении активистов-оппозиционеров.

Вообще подобные факты давления на судебный орган после смены руководства страны происходят все чаще. Так, например, в прошлую пятницу на митинг вышли с таким же требованием сторонники Карганбека Самакова. Его суд приговорил к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества за незаконную трансформацию 262 гектаров земель в Байтикском, Лебединовском и Кара-Джигачском айыльных округах Аламудунского района.

То есть, политикой такие "борцы" за справедливость пытаются оправдать откровенно коррупционные дела. При этом даже не понимая, что лоббируют подчас явное нарушение закона.

По словам политолога Марса Сариева, в таких случаях надо опираться не на резонанс, созданный вокруг дела, а подходить исключительно с точки зрения "буквы закона".

- Не отпускать его фигурантов, а внимательно изучить дело, которое активисты пытаются преподать, как ангажированное и политическое. Ведь если, действительно, есть нарушения закона, за них виновные должны понести ответственность. А вот НПО, стремящиеся таким образом заявить о себе, расшатывают не только основы судебной системы, но ситуацию в стране. Многие из них и вовсе работают под девизом "чем хуже, тем лучше". И когда они подключаются к процессу, мобилизуются те, кто ранее отвечал за "посадку" таких заключенных. В итоге получается бардак. Поэтому, подходить к любому подобному делу надо лишь в рамках закона, а не опираясь на возмущенные возгласы митингующих, - отметил VB.KG Сариев.