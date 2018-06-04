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Лишить неприкосновенности депутаты могут не Атамбаева, а Жээнбекова

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- Виктория Григоренко
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Конституционная палата приняла к производству ходатайство о лишении абсолютной неприкосновенности экс-президента КР. Об этом VB.KG сообщил инициатор обращения юрист Нурбек Токтакунов.

По его словам, рассмотрение ходатайства длилось достаточно долго – месяц.

- Иск я направил 18 апреля, результат пришел только 1 июня. К процессу я готов, завтра возьму определение. Однако, как решится вопрос, предположить не могу, так как окончательное решение за представителями парламента. Захотят ли они только прописать возможность лишения неприкосновенности экс-глав КР или ликвидировать ее полностью, сказать сложно. Другой вопрос, будут ли распространяться новые нормы на Алмазбека Атамбаева? Ведь в юриспруденции есть правило, что "закон обратной силы не имеет". Поэтому здесь нужно обсуждение вопроса с юристами парламента, Аппарата президента и депутатами. Но лично я выступают не за полную отмену, а лишь за возможность лишения неприкосновенности, - пояснил Токтакунов.

Юрист напомнил, что абсолютная неприкосновенность экс-президента в соответствии с Законом "О гарантиях деятельности президента" противоречит конституционному принципу равенства всех перед законом.

- Теперь в течение пяти месяцев Конституционная палата должна рассмотреть ходатайство и принять решение. Но мне почему-то кажется, что вопрос отложат на самый отдаленный срок – шесть месяцев. К тому времени депутаты могут снять неприкосновенность экс-президента, просто поменяв закон, не дожидаясь решения Конституционной палаты. А я бы рекомендовал Жогорку Кенешу не торопиться с законопроектом, а поучаствовать в судебном процессе, изложив свое видение вопроса. Также неплохо было бы поприсутствовать на предстоящем заседании суда и самому Алмазбеку Атамбаеву, и Жээнбекову как наиболее заинтересованным сторонам, - добавил Нурбек Токтакунов.

URL: https://www.vb.kg/371253
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Конституционная палата, президент, суд, Юридическая практика, импичмент
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Комментарии
мэсний
04.06.2018, 17:55

по моему грамотный юрист если вчитаться в то что он хочет и требует..

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Райзап
04.06.2018, 19:08

Экс президент говаривал, что все перижитки прошлого канут в небытие а он вернется и продолжит свою деятельность. К этому все идет, одного закрыли, второй сбег, на третьего уголовное дело завели и тд. А то, что вокруг АША идет мышиная возня это все сценарий придуманный самим экспрезидентом по которому нынешний президент строит свою политику . Так, что каждый свою роль пока исполняет правдоподобно и видимость создают, что власть имущие работают не жалея себя и народу скучать не дают развлекая очередным сериалом.

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Бегимай Капар Кызы
04.06.2018, 19:33
Карма: -3
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Плюсов: 0
Минусов: 3
Комментариев: 4

Закон о лишении неприкосновенности будет относится к президентам которые занимаются коррупционными делами и воруют народ, вы знаете кого я имею в виду в данный момент. Когда человек чист и справедлив, ему от этого закона не холодно, не жарко. 

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Алымбек
04.06.2018, 19:54

Мне кажется,что лишать неприкосновенности надо всех- Президента,правительство и депутатов Жогорку Кенеша! Это необходимо делать,тем более что ВСЕ депутаты перед выборами в ЖК обещали снять неприкосновенность на законодательном уровне!!

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