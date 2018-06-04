Лишить неприкосновенности депутаты могут не Атамбаева, а Жээнбекова

Конституционная палата приняла к производству ходатайство о лишении абсолютной неприкосновенности экс-президента КР. Об этом VB.KG сообщил инициатор обращения юрист Нурбек Токтакунов.

По его словам, рассмотрение ходатайства длилось достаточно долго – месяц.

- Иск я направил 18 апреля, результат пришел только 1 июня. К процессу я готов, завтра возьму определение. Однако, как решится вопрос, предположить не могу, так как окончательное решение за представителями парламента. Захотят ли они только прописать возможность лишения неприкосновенности экс-глав КР или ликвидировать ее полностью, сказать сложно. Другой вопрос, будут ли распространяться новые нормы на Алмазбека Атамбаева? Ведь в юриспруденции есть правило, что "закон обратной силы не имеет". Поэтому здесь нужно обсуждение вопроса с юристами парламента, Аппарата президента и депутатами. Но лично я выступают не за полную отмену, а лишь за возможность лишения неприкосновенности, - пояснил Токтакунов.

Юрист напомнил, что абсолютная неприкосновенность экс-президента в соответствии с Законом "О гарантиях деятельности президента" противоречит конституционному принципу равенства всех перед законом.

- Теперь в течение пяти месяцев Конституционная палата должна рассмотреть ходатайство и принять решение. Но мне почему-то кажется, что вопрос отложат на самый отдаленный срок – шесть месяцев. К тому времени депутаты могут снять неприкосновенность экс-президента, просто поменяв закон, не дожидаясь решения Конституционной палаты. А я бы рекомендовал Жогорку Кенешу не торопиться с законопроектом, а поучаствовать в судебном процессе, изложив свое видение вопроса. Также неплохо было бы поприсутствовать на предстоящем заседании суда и самому Алмазбеку Атамбаеву, и Жээнбекову как наиболее заинтересованным сторонам, - добавил Нурбек Токтакунов.