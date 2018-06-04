Строительство газопровода "Кыргызстан-Китай" - удача для нашей республики?

Руководитель отдела внешней политики Аппарата Президента КР сегодня рассказал о предстоящем государственном визите Президента Сооронбая Жээнбекова в Китайскую Народную Республику и его участии в очередном заседании Совета глав государств-членов ШОС, который пройдет в Циндао, КНР.

Данияр Сыдыков дал пояснение относительно участка земли, где на сегодняшний день располагается Посольство КНР в Кыргызстане. Он отметил, что указанный участок земли был передан на основании постановления мэрии г.Бишкек в 2003 году в арендное пользование сроком на 49 лет под проектирование и строительство комплекса зданий Посольства КНР.

"С той поры наша сторона активно продвигала вопрос о том, чтобы на паритетной основе на соответствующих условиях и у нас тоже была аренда земли в Пекине для нашего диппредствительства. Активные переговоры продолжались, и в ходе официального визита главы МИД Кыргызстана в Китай была достигнута договоренность по выдаче 25 соток для кыргызского посольства. Также китайская сторона окажет содействие в строительстве здания Посольства и дома для дипломатов Кыргызстана. В данном случае это межправительственное соглашение. Соответственно две стороны начали проводить свои внутригосударственные процедуры. По их завершению мы планируем подписать соответствующее соглашение", - сказал Данияр Сыдыков.

Касаясь темы строительства газопровода "Кыргызстан- Китай", глава отдела внешней политики Аппарата Президента КР напомнил, что данное соглашение было подписано и ратифицировано в 2013 году.

Данияр Сыдыков развеял слухи, связанные со строительством данного газопровода. Было отмечено, что газопровод будет проложен под землей на глубине 4 метров, и не будет делить территорию Алайского и Чон-Алайского районов. По окончанию строительства проектная компания обеспечит рекультивацию земельных участков для дальнейшего использования. "Никак ограждений и колючих проволок не будет", - заверил он.

Кроме того было сказано, что земельные участки предоставляются в соответствии с законодательством Кыргызстана и никак не могут быть переданы в собственность иностранной компании. Более того, проектная компания уже выплатила частным землевладельцам компенсацию за пользование земельными участками.

Данияр Сыдыков отметил, что охрана газопровода будет обеспечиваться силами Кыргызстана. "На сегодняшний день китайская компания проводит отбор среди выпускников школ из числа местного населения для обучения в Китае по техническим специальностям. Которые по завершению учебы будут работать на данной ветке газопровода", - сказал он.

"От того, что газопровод будет проходить через территорию Кыргызстана, мы получим только выгоду, это мировая практика", - подчеркнул Данияр Сыдыков.

Касаясь вопроса аварии на ТЭЦ г.Бишкек, глава отдела внешней политики Аппарата Президента КР отметил, что это внутреннее дело Кыргызстана, и не стоит это проецировать на кыргызско-китайские отношения. Депутаты Жогорку Кенеша КР признали, что модернизация столичной ТЭЦ была необходима, и об этом сказано в заключении депутатской комиссии по расследованию причин аварии на теплоцентрали, напоминает Отдел информационной политики АПКР.