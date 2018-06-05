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Простой семье с непростыми проблемами нужна помощь. На кону здоровье детей

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Семья Эсенжановых живёт в Кыргызстане,в столице страны,городе Бишкек. Отец семейства,Кылычбек - разнорабочий. Зимой ему с работой туговато,и зарплаты мизерные,Майрамгуль - домохозяйка,сидит с детьми,у старшей дочки Аяны - ДЦП.

Она не ходит,не говорит,питается через специальную трубку,не умеет писАть,но умеет сидеть,переворачиваться,читать и рисовать. Любимые цветы Аяночки - георгины. До комы в 2014 году Аяна умела говорить и питаться как обычные люди.

Каждый месяц её нужно возить на реабилитацию в Казахстан,но так как семья живёт за чертой бедности,это удаётся только раз в 3 месяца. У средненького Эмира - катаракта. Виной этому стресс. Когда Маша носила Эмирчика под сердцем, это как раз было время,когда надо было лечить Аяну. Все мысли были о дочке. Ему тоже нужно лечение.

Младшенький Байыр слава Создателю абсолютно здоров.

В день Аяне нужно 10 памперсов,за коммунальные услуги:интернет,вода,газ и свет тоже нужно платить,а денег кот наплакал. Телефон семьи: +9960778585490.

URL: https://www.vb.kg/371258
Теги:
гуманитарная помощь, дети, здоровье
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