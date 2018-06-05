ГПС КР: Пограничники Таджикистана незаконно применили оружие

Кыргызстан проведет собственное расследование по инциденту на кыргызско-таджикской границе. Об этом редакции VB.KG сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службе.

Отмечено, что данное решение было принято на встрече пограничных представителей Кыргызской Республики по Лейлекскому направлению и Республики Таджикистан по Джаббар-Расуловскому направлению.

- Будет проведено расследование по данному инциденту. Как собственное, так и общее, с таджикскими службами. Сегодня наши пограничники будут проводить разъяснительные беседы с местными жителями, что устраивать мероприятия и торговлю на участке "Футбольное поле" нельзя. Беседа будет проведена и с пограничниками Таджикистана. В двустороннем соглашении написано, что на несогласованном участке нельзя проводить никаких действий. Они начали стрелять. Хоть и в воздух - это незаконно, - подчеркнули в отечественной погранслужбе.

Вооруженный конфликт между пограничниками Кыргызстана и Таджикистана произошел 4 июня около 17 ч.10 мин. на участке "Футбольное поле" в местности Максат Лейлекского района Баткенской области.

Таджикские пограничники выгнали с этого участка граждан Кыргызстана, где последние организовали стихийную торговлю. Тем самым военнослужащие сами нарушили линию поведения пограничников на кыргызско-таджикской государственной границе. Начинающийся конфликт между кыргызстанцами и военнослужащими РТ был локализован прибывшим на место пограничным нарядом Кыргызской Республики.

Пограничники Кыргызстана предупредили военнослужащих Таджикистана о недопустимости решения вопросов подобным методом, а также заявили о том, что таджикские военнослужащие незаконно находятся на несогласованном участке и потребовали покинуть его.

На что военнослужащие Республики Таджикистан отказались выполнить требования пограничников Кыргызстана, повели себя агрессивно, провоцируя драку, и произвели предупредительные выстрелы в воздух. Вследствие чего были задержаны и обезврежены пограничным нарядом Кыргызстана.

Позже их передали таджикской стороне.