Финпол задержал еще одного таможенника - Замирбека Ниязалиева

По ранее возбужденному уголовному делу в отношении должностных лиц ГТС при Правительстве Кыргызской Республики, по признакам преступлений, предусмотренных статьями 210 (уклонения от уплаты таможенных платежей), 221(злоупотребление полномочиями служащими коммерческих или иных организаций) и 304 (злоупотребление должностным положением) Уголовного кодекса Кыргызской Республики по подозрению в совершении преступления задержан заместитель председателя таможни Замирбек Ниязалиев, которому по решению Первомайского районного суда города Бишкек избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до конца срока следствия.

Ранее, по данному делу был задержан и водворен в ИВС ГУВД города Бишкек экс-начальник Центральной таможни ГТС гражданин "А.Н.".

Так, в 2015 году между ОсОО "А" и компанией "U.Q.I.T. Co Ltd" был заключен контракт на переработку на территории КНР шкур крупного рогатого скота, кожи хромового дубления, кожевенного траста, натуральной кожи и искусственной кожи в кожаную обувь и другие предметы галантереи.

Должностные лица ГТС при Правительстве Кыргызской Республики злоупотребляя служебным положением, действуя в интересах вышеуказанного ОсОО, путем использования заведомо необоснованного и неверного способа идентификации товаров, используемых в переработке вне таможенной территории республики, без ведома генерального директора ОсОО "А", выдали разрешение на использование таможенной процедуры переработки товаров вне таможенной территории. Данным разрешением ОсОО "А." была предоставлена возможность переработки вне таможенной территории кожевенного краста и искусственной кожи на предприятии "U.Q.I.T. Co Ltd" в обувь, одежду, а также предметы галантереи без замены продуктов переработки иностранными товарами.

В свою очередь, ОсОО "А." в нарушение условий использования указанного разрешения ГТС при ПКР, предоставлял товары не переработчику - Компании "U.Q.I.T.C.L. ", а в адрес другой компании - "S.K.".

Таким образом, в результате незаконной выдачи должностными лицами ГТС при Правительстве Кыргызской Республики разрешения на использование таможенной процедуры переработки товаров вне таможенной территории, необоснованного использования указанного разрешения. государству был причинен материальный ущерб на сумму свыше 166 миллионов сомов в виде неуплаты в Республиканский бюджет обязательных таможенных платежей.