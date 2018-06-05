Вакцинация от менингита необходима, но многим не по карману

Вакцинация от менингита достаточно эффективна и входит в календарь прививок у детей с одного года. Об этом VB.KG сообщила заведующая отделом по контролю за инфекционными заболеваниями Санэпидемнадзора Динара Оторбаева.

Однако стоимость ее достаточно высока, отметила специалист.

- Она варьируется в пределах 2,5-3 тысяч сомов. Причем различаются вакцины своей валентностью. Если она высокая, достаточно одной прививки. Но, на мой взгляд, именно благодаря им в нашей республике заболеваемость менингитом в последние годы пошла вниз. Правда, делают подобные прививки в Кыргызстане в основном в частных клиниках, - пояснила врач.

Такими вакцинами обычно прививают всех, кто планирует отправиться в хадж, отметила специалист Санэпиднадзора.

- Но сейчас сезон заболевания прошел. Так как пик бактериального менингита, который сейчас свирепствует у наших соседей, приходится на январь-май. Поэтому поднимать ажиотаж не стоит. Думаю, что и в Казахстане в ближайшее время вспышка заболеваемости пойдет на убыль, - подчеркнула Динара Оторбаева.

Напомним, в Казахстане от менингита с начала 2018 года умерли 12 человек, 58 человек заболели. Из числа заразившихся детей до 14 лет - 18 человек, из числа умерших детей до 14 лет - пятеро.Это привело к том, что граждане РК массово записываются на прививки от заболевания. Однако там стоимость одной прививки как взрослому, так и ребенку доходит до 28 тысяч тенге - около 6 тысяч сомов.

Накануне министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов заявил, что ситуация является стабильной и вопрос о вакцинации населения – преждевременный.