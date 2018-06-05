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Экспертный совет по вопросам цифровой трансформации создан при президенте

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- ВБ
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В целях привлечения представителей гражданского общества и экспертного сообщества к работе по формированию и реализации государственной политики, направленной на обеспечение благоприятных условий для цифровой трансформации в Кыргызской Республике, развитие информационно-коммуникационных технологий, применение инновационных подходов в государственном управлении и обеспечение кибербезопасности при Президенте Кыргызской Республики создан Экспертный Совет по вопросам цифровой трансформации.

Указ о его создании подписан Президентом Кыргызской Республики Сооронбаем Жээнбековым.

Экспертный совет при Президенте Кыргызской Республики по вопросам цифровой трансформации будет проводить экспертизу законодательной и нормативной правовой базы в сфере информационно-коммуникационных технологий и разрабатывать рекомендации по ее совершенствованию, в том числе по вопросам международных интеграционных процессов и обеспечения кибербезопасности, сообщает отдел информполитики АПКР.

Также будет вырабатывать рекомендации по вопросам цифровой трансформации, включая развитие информационно-коммуникационных технологий, создание благоприятных условий для цифровой экономики и иных вопросов, связанных с цифровой трансформацией.

Государственные органы и органы местного самоуправления Кыргызской Республики будут оказывать всемерное содействие Экспертному совету в исполнении им возложенных на него функций, в том числе представляют документы и материалы, за исключением документов, содержащих государственную и иную охраняемую законом тайну.

Контроль за исполнением настоящего Указа возложен на первого заместителя руководителя Аппарата Президента Кыргызской Республики.

Указ вступает в силу со дня официального опубликования.

URL: https://www.vb.kg/371266
Теги:
президент, информационные технологии, Сооронбай Жээнбеков
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