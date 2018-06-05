Сотрудники ГРС выдали водительские права "умственно отсталому"

Сотрудниками межрайонного отдела Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве Кыргызской Республики (финансовая полиция) по Узгенскому и Кара-Кульджинскому районам в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по выявлению нарушений соблюдения законодательства со стороны автошкол при обучении граждан и выдачи прав на вождение автотранспортных средств выявлен факт незаконной выдачи водительского удостоверения со стороны должностных лиц ДРТС ИВС при Государственной регистрационной службы при Правительстве Кыргызской Республики по Узгенскому, Кара-Кульджинскому, Чон-Алайскому районам.

Установлено, что в августе 2017 года должностными лицами ДРТС ИВС по Узгенскому, Кара-Кульджинскому, Чон-Алайскому районам было выдано водительское удостоверение категории "В-С" гражданину "С.К." имеющему умственно отсталое развитие.

В ходе следствия было установлено, что гражданин "С.К." с 1998 года состоит на "Д" учете с диагнозом-F7 "умственная отсталость - задержка или неполное развитие психики" и состоящему на учете в ЦСМ села Куршаб.

По собранным ГСБЭП материалам прокуратурой Узгенского района возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 316 (халатность) и 350 (подделка документов) Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

ГСБЭП при ПКР.