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Жээнчороев предложил "брать ответственность за свои поступки" Джунушалиеву

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- Виктория Григоренко
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Госорганы и парламентарии должны признать ответственность за смерть 19-летней Бурулай. Об этом VB.KG сообщил депутат ЖК Мирлан Жээнчороев.

По его словам, вина за гибель девушки лежит как на них, так и на всей государственной и законодательной системе.

- Лично я это признаю это и готов принести извинения родственникам погибшей. Пора уже вводить практику брать ответственность за свои поступки. Сделать это я предложил и министру МВД Кашкару Джунушалиеву. Он дал согласие, но дата пока не определена - глава внутренних дел только что прибыл из командировки. Как только мы согласуем этот вопрос, вместе отправимся в Жайыльский район, - пояснил депутат.

Примечательно, что министр ВД Джунушалиев вроде как уже определился с временем, когда "планирует навестить родителей Бурулай вместе со своим замом, попросить прощения и почитать Коран". На заседании парламентского комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции он заявил, что это будет сегодня.

Но, видимо, это не точно.

Радует, что политики и чиновники все же заговорили о личной ответственности за происходящее в стране. Вопрос, как долго продлится это самобичевание и будет ли оно иметь качественное проявление в их работе.

URL: https://www.vb.kg/371283
Теги:
МВД, парламент
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