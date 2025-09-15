Погода
Удобрение из овечьей шерсти разрыхляет почву и удерживает влагу

208  0
- Светлана Лаптева
Учёные Кыргызского научно-исследовательского института сельского хозяйства и Кыргызского национального аграрного университета провели испытания органического удобрения из овечьей шерсти, сообщает пресс-служба Минсельхоза КР

Чем полезна шерсть как удобрение и насколько она эффективна:

Богата азотом (до 15%), медленно высвобождается.

Содержит серу, аминокислоты, кератин.

Улучшает структуру почвы: шерсть удерживает влагу и разрыхляет её.

В течение длительного времени она постепенно разлагается, превращаясь в удобрение длительного действия.

Для использования удобрения из овечьей шерсти необходимо получить официальную сертификацию и обратить внимание на инструкцию по его правильному применению.


