Удобрение из овечьей шерсти разрыхляет почву и удерживает влагу

Учёные Кыргызского научно-исследовательского института сельского хозяйства и Кыргызского национального аграрного университета провели испытания органического удобрения из овечьей шерсти, сообщает пресс-служба Минсельхоза КР

Чем полезна шерсть как удобрение и насколько она эффективна:

Богата азотом (до 15%), медленно высвобождается.

Содержит серу, аминокислоты, кератин.

Улучшает структуру почвы: шерсть удерживает влагу и разрыхляет её.

В течение длительного времени она постепенно разлагается, превращаясь в удобрение длительного действия.

Для использования удобрения из овечьей шерсти необходимо получить официальную сертификацию и обратить внимание на инструкцию по его правильному применению.