Удобрение из овечьей шерсти разрыхляет почву и удерживает влагу

Учёные Кыргызского научно-исследовательского института сельского хозяйства и Кыргызского национального аграрного университета провели испытания органического удобрения из овечьей шерсти, сообщает пресс-служба Минсельхоза КР
Чем полезна шерсть как удобрение и насколько она эффективна:
Богата азотом (до 15%), медленно высвобождается.
Содержит серу, аминокислоты, кератин.
Улучшает структуру почвы: шерсть удерживает влагу и разрыхляет её.
В течение длительного времени она постепенно разлагается, превращаясь в удобрение длительного действия.
Для использования удобрения из овечьей шерсти необходимо получить официальную сертификацию и обратить внимание на инструкцию по его правильному применению.