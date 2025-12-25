Погода
Кыргызстан представят три бойца на международном турнире BRAVE CF 103

- Самуэль Деди Ирие
В городе Бухара (Узбекистан) состоится очередной международный турнир по смешанным единоборствам под эгидой престижной бойцовской организации BRAVE Combat Federation.

Как сообщает Prosports.kz, в рамках турнира BRAVE CF 103 на арену выйдут три спортсмена из Кыргызстана, которые примут участие в поединках основного карда. Всего в программе вечера запланировано семь боёв с участием представителей разных стран.

Кыргызстан на турнире будут представлять:

Раимжан Тажибаев - рекорд 5–2–1,

Мирбек Женишбеков - рекорд 4–1,

Низамбек Абдрашитов - рекорд 10–3.

Для кыргызстанских бойцов этот турнир станет важным этапом в профессиональной карьере и возможностью укрепить свои позиции на международной арене MMA. Организация BRAVE CF известна высоким уровнем конкуренции и широким представительством бойцов со всего мира.

Начало поединков запланировано на 21:00 по времени Бишкека.

Выступление сразу трёх представителей Кыргызстана подчеркивает растущий интерес к отечественным бойцам со стороны ведущих мировых промоушенов и развитие смешанных единоборств в стране.


