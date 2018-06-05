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Решается судьба Садыра Жапарова

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- Оксана Гут
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Сегодня, 5 июня, Верховный суд начал рассмотрение дела экс-депутата Жогорку Кенеша Садыра Жапарова.

Если суд при вынесении приговора Садыру Жапарову будет опираться только на букву закона, то его вряд ли оправдают. Таким мнение с редакцией VB.KG поделился политолог Бакыт Бакетаев.

- К сожалению, Садыр Жапаров неправильно использовал политические инструменты. Он организовал митинг. Но какие цели он преследовал? Я знаю его как патриота и не думаю, что он кому-то лично хотел навредить. Если это примет во внимание Верховный суд, то, возможно, его оправдают. Если бы у нас был суд присяжных, то так и было бы. Но наши судьи, в основном, опираются только на букву закона. А по закону его действия подпадают под предъявленные обвинения, - заявил VB.KG Бакыт Бакетаев.

А вот правозащитник Нурбек Токтакунов в беседе с "Вечеркой" заявил, что Садыра Жапарова, как и многих политзаключенных, следовало бы оправдать.

- Наши следственные органы так и не научились проводить следствие с соблюдением прав человека и конституционных норм. Так получается, что правоохранительные органы с приходом новой власти начинают преследование прежних чиновников. В итоге политических узников вообще судят не за то. Садыр Жапаров один из таких "узников". Поэтому, по-хорошему, его надо бы оправдать, - объяснил свою позицию правозащитник.

Напомним, экс-депутат Жогорку Кенеша Садыр Жапаров находится под стражей с 25 марта 2017 года. В отношении него было возбуждено дело по ст. 227 "Захват заложника", 341 "Применение насилия в отношении представителя власти", 113 "Угроза убийством" и 234 "Хулиганство" УК КР.

Согласно следствию, 7 октября 2013 года во время акции протеста в Караколе по вопросу "Кумтора" митингующие взяли в заложники главу Иссык-Кульской обладминистрации Эмилбека Каптагаева. По показаниям свидетелей, организатором этого митинга был Садыр Жапаров, который руководил всем дистанционно.

Правоохранительные органы задержали некоторых участников митинга. Сам Жапаров вылетел в Минск (Беларусь) еще 5 октября. По возвращении он сразу был задержан.

И только 2 августа 2017 года Первомайский районный суд оправдал Жапарова по трем статьям, но осудил за "захват заложника". Экс-депутат был приговорен к 11 годам и шести месяцам лишения свободы. Согласно решению суда, он должен отсидеть весь срок в колонии строгого режима без условно-досрочного освобождения.

Позже Бишкекский городской суд оставил приговор без изменения.

Сам Садыр Жапаров с обвинением полностью не согласен.

URL: https://www.vb.kg/371285
Теги:
Верховный суд, митинг, правозащитники, суд, Кумтор, Садыр Жапаров, Эмилбек Каптагаев
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