Пополняйте баланс MegaCom без комиссии в ТД "Народный" и Globus

Приятная новость от MegaCom – удобно и без комиссии пополнить баланс своего мобильного телефона через платежные терминалы компании теперь можно в сетях магазинов "Народный" и Globus.

Посетители этих популярных супермаркетов легко узнают терминалы MegaCom по фирменным цветам и смогут не только пополнить баланс, но и оплатить коммунальные услуги, интернет, пополнить электронный кошелек, а также внести плату за справку о несудимости, погасить штрафы Патрульной милиции, имущественные налоги и страховые взносы. И все это без длительных очередей и в круглосуточном режиме!

Кроме этого, бесплатно пополнить баланс за услуги связи MegaCom можно:

В Центрах продаж и обслуживания и Фирменных салонах MegaCom (около 80 по всей стране); У промоутеров, которых можно узнать по фирменной одежде.

Адреса всех точек с бесплатным пополнением баланса можно узнать на официальном сайте компании .

Терминалы MegaCom – удобное и выгодное пополнение Ваших счетов!