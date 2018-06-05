Погода
$ 68.24 - 68.47
€ 79.60 - 80.45

Все зашли, никто не вышел: что происходит в ГКНБ КР?

2692  4
- Марина Осипова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

После Кубанычбека Кулматова и Сапара Исакова на очную ставку в ГКНБ КР прибыл экс-министр энергетики, депутат парламента Осмонбек Артыкбаев. Парламентарий принимает участие в допросе по делу о модернизации ТЭЦ.

Комитет нацбезопасности пока никаких официальных комментариев о ходе следствия не дает. Впрочем, как и всегда. Общественность в ожидании - выйдет ли "на свободу" кто-нибудь из сегодняшних допрашиваемых.

Один из депутатов парламента, попросивший не называть его имя, заявил VB.KG, что в Жогорку Кенеше не в курсе происходящего в рамках следствия, и информация отслеживается из сообщений в СМИ.

- Конечно, кулуарно мы все это обсуждаем. Что касается Осмонбека Артыкбаева, если у следствия будут доказательства его вины, то согласие парламента на его арест не потребуется - статья серьезная, - уточнил собеседник редакции.

Напомним, сегодня с разницей в час на допрос в ГКНБ были вызваны Кулматов, Исаков и Артыкбаев. Все допросы связаны с использованием кредита на модернизацию ТЭЦ и взаимоотношениями с TBEA.

URL: https://www.vb.kg/371291
Теги:
ГКНБ, ТЭЦ, коррупция, Кубанычбек Кулматов, Осмонбек Артыкбаев, Сапар Исаков
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
мэсний
05.06.2018, 18:29

зашли и не вышли...ну и хорошо..))места всем там найдется..))

0
Цитировать
Жалоба модератору
Плюрализм
05.06.2018, 19:04

Артыкбаев на депутатской комиссии поплыл. Бвло же видно, что скрывает что-то или кого-то.

0
Цитировать
Жалоба модератору
Самат Муктаров
05.06.2018, 19:18
Карма: 0
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 0
Минусов: 0
Комментариев: 4

В пусть там закроют их. Если посмотреть ни у кого из этих деды про деды не были там байманапами так что все жулики воры.

0
Цитировать
Жалоба модератору
Neman Ozon Chychkan
05.06.2018, 21:01

Артыкбаев всех сдаст, ему деньги важнее

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  