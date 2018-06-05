Все зашли, никто не вышел: что происходит в ГКНБ КР?

После Кубанычбека Кулматова и Сапара Исакова на очную ставку в ГКНБ КР прибыл экс-министр энергетики, депутат парламента Осмонбек Артыкбаев. Парламентарий принимает участие в допросе по делу о модернизации ТЭЦ.

Комитет нацбезопасности пока никаких официальных комментариев о ходе следствия не дает. Впрочем, как и всегда. Общественность в ожидании - выйдет ли "на свободу" кто-нибудь из сегодняшних допрашиваемых.

Один из депутатов парламента, попросивший не называть его имя, заявил VB.KG, что в Жогорку Кенеше не в курсе происходящего в рамках следствия, и информация отслеживается из сообщений в СМИ.

- Конечно, кулуарно мы все это обсуждаем. Что касается Осмонбека Артыкбаева, если у следствия будут доказательства его вины, то согласие парламента на его арест не потребуется - статья серьезная, - уточнил собеседник редакции.

Напомним, сегодня с разницей в час на допрос в ГКНБ были вызваны Кулматов, Исаков и Артыкбаев. Все допросы связаны с использованием кредита на модернизацию ТЭЦ и взаимоотношениями с TBEA.