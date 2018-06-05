Против Артыкбаева заведено уголовное дело. Следующая - Нурсулу Ахметова?

Генеральной прокуратурой Кыргызской Республики возбуждено уголовное дело в отношении депутата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Артыкбаева Осмонбека Мамбетжановича по признакам преступления, предусмотренного статьей 303 (коррупция) Уголовного кодекса КР.

Установлено, что в период с 2012 по 2013 годы для реализации проекта "Модернизация ТЭЦ города Бишкек" в адрес ОАО "Электрические станции" поступили предложения от четырех компаний.

Из этих компаний наиболее выгодной и приемлемой было предложение китайской государственной компании СМЕС, которая предложила реализовать проект за 356 млн. долларов США. Также основным видом ее деятельности являлся реализация международных контрактов по энергетическим проектам.

Между тем, китайская компания ТВЕА предложила реализовать проект за 390 млн. долларов США. Более того, данная компания не имела опыта реализации подобных проектов.

Однако, 24 мая 2013 года с резолюцией Президента Кыргызской Республики, Министру энергетики и промышленности КР О.Артыкбаеву поступила совместная служебная записка заведующего отделом внешней политики в ранге заместителя руководителя Аппарата Президента КР С.Исакова и заведующей отделом финансово-экономического анализа и мониторинга развития в ранге заместителя руководителя Аппарата Президента КР Н.Ахметовой, в которой дано предпочтение по выбору подрядчика и переговоров с компанией ТВЕА.

После, О.Артыкбаев в период с мая по декабрь 2013 года, многократно проводил совещания по вопросу подготовки к заключению контрактного соглашения. На данных совещаниях, он давал установку на скорейшее заключение контракта с компанией ТВЕА на предлагаемых им условиях. При этом, О.Артыкбаев вместе со своим заместителем А.Калиевым, генеральным

директором ОАО "Электрические станции" С.Авазовым, его заместителем Ж.Назаровым, не потребовали необходимые в обязательном порядке технико-экономическое обоснование (ТЭО). и другие технические документы.

В результате чего, 16 июля 2013 года без наличия ТЭО и других обязательных технических документов, на невыгодных для Кыргызской Республики условиях между ОАО "Электрические станции" и компанией ТВЕА подписано Контрактное соглашение по международному стандарту "EPC" ("под ключ") на модернизацию ТЭЦ г.Бишкек на сумму 386 млн. долларов США.

По условиям заключенного "EPC" контракта ОАО "Электрические станции", лишился возможности контролировать и влиять на расходы строительства.Согласно Акта Счетной палаты КР от 12 апреля 2018 года, при заключении вышеуказанного контракта отсутствовали детальные расчеты на основе сметы и отсутствовала конкретная смета по каждой позиции расходов средств. В части принятия формы контракта "ЕРС", интересы Кыргызской Республики не были соблюдены, так как не возможно определить достоверность стоимости выполненных работ. Анализ показал, что разница стоимости при выборочной проверке по отдельным позициям составила в среднем 20 млн. долларов США.

Отсутствие расчетов окупаемости и возвратности вложенных средств, экономического анализа может привести к невозвратности кредита и создаст угрозу потери государственных активов.

Уголовное дело направлено в Главное следственное управление ГКНБ КР для расследования.