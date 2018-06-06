Лицо без гражданства пыталось проникнуть на территорию Кыргызстана

Отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы Кыргызской Республики сообщает, что 05 июня 2018 г. пограничный наряд пункта пропуска "Чечме-автодорожный" (КР) задержал гражданина, который пытался скрытно, спрятавшись в автобусе, пересечь госграницу без соответствующих документов.

Гражданин Ю.А., 1960 г.р., имеющий статус лица без гражданства, в нарушение пограничного законодательства пытался въехать из анклава Сох Республики Узбекистан на территорию Кыргызстана, спрятавшись в салоне автобуса между сидениями. Гражданин Ю.А. был обнаружен пограничниками в ходе досмотра транспортного средства. Во время опроса выяснилось, что ранее задержанный пытался пересечь пункт пропуска в пешем порядке, однако не был пропущен в связи с тем, что имел при себе только проездной документ лица без гражданства, выданный в Узбекистане.

Пограничники объяснили ему, что так как КПП "Чечме-автодорожный" является двусторонним пунктом пропуска, то предназначен только для пропуска граждан Кыргызстана и Узбекистана.

Задержанный признался, что преднамеренно спрятался в салоне автобуса для того, чтобы пересечь госграницу без прохождения паспортного контроля.

После оформления соответствующих документов гражданин Ю.А был передан в территориальное подразделение МВД.