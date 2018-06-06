Погода
$ 68.24 - 68.47
€ 79.60 - 80.45

Лицо без гражданства пыталось проникнуть на территорию Кыргызстана

353  1
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы Кыргызской Республики сообщает, что 05 июня 2018 г. пограничный наряд пункта пропуска "Чечме-автодорожный" (КР) задержал гражданина, который пытался скрытно, спрятавшись в автобусе, пересечь госграницу без соответствующих документов.

Гражданин Ю.А., 1960 г.р., имеющий статус лица без гражданства, в нарушение пограничного законодательства пытался въехать из анклава Сох Республики Узбекистан на территорию Кыргызстана, спрятавшись в салоне автобуса между сидениями. Гражданин Ю.А. был обнаружен пограничниками в ходе досмотра транспортного средства. Во время опроса выяснилось, что ранее задержанный пытался пересечь пункт пропуска в пешем порядке, однако не был пропущен в связи с тем, что имел при себе только проездной документ лица без гражданства, выданный в Узбекистане.

Пограничники объяснили ему, что так как КПП "Чечме-автодорожный" является двусторонним пунктом пропуска, то предназначен только для пропуска граждан Кыргызстана и Узбекистана.

Задержанный признался, что преднамеренно спрятался в салоне автобуса для того, чтобы пересечь госграницу без прохождения паспортного контроля.

После оформления соответствующих документов гражданин Ю.А был передан в территориальное подразделение МВД.

URL: https://www.vb.kg/371299
Теги:
граница, Узбекистан, Кыргызстан, МВД, Погранслужба
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
Алик
06.06.2018, 11:23

А сколько в стране таких, вы интересовались? Сколько нелегалов купили паспорта и прохлаждаются в стране, качая потом гражданские права?

Кстати, у наших бродяг племени люли, которые попрошайничают везде, есть гражданства? Столько развелось их, а самое главное, плодятся как кролики... Кто нибудь ими интересуется из органов? Или ответственные закрывают на них глаза, когда в их карманы суют денюшек? Депутаты...вопрос к вам...

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  