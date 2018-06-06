Премьер Абылгазиев намерен продлить жизнь "Макмалу"

Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев сегодня, 6 июня, провел рабочее совещание по обсуждению текущей деятельности ОАО "Кыргызалтын".

Глава правительства отметил стратегический характер горнодобывающей отрасли в структуре отечественной экономики и подчеркнул важность выработки действенных мер по повышению ее прозрачности и эффективности. Председатель правления ОАО "Кыргызалтын" Алмаз Алимбеков сообщил, что в соответствии с поручением премьер-министра была разработана стратегия развития организации, основными задачами которой является привлечение инвестиций для преобразования убыточных производственных филиалов в совместные предприятия и освоения новых месторождений драгоценных металлов, а также новых сервисных предприятий.

Также он отметил, что рассматривается возможность изменения действующей структуры управления ОАО "Кыргызалтын". Вместе с этим Алмаз Алимбеков представил информацию о дальнейших перспективах золоторудного месторождения Макмал (рудник "Макмалзолото"), запасы которого на сегодняшний день истощены. Он подчеркнул, что срок службы рудника возможно продлить через привлечение инвестиций, путем конкурсного отбора.

"Инвесторам мы можем предложить отработку техногенных отвалов забалансовых руд. Там есть около 11,2 миллиона тонн руды с запасами 5–6 тонн золота. Необходимо провести геологоразведку шахт "Восточная" и "Диоритовая", где по прогнозам имеется около 14 тонн золота. В дополнение инвесторам мы предлагаем перспективный объект для отработки. Это Макмальское хвостохранилище с примерными запасами золота в 5 тонн", - сказал Алмаз Алимбеков.

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев отметил, что весь процесс конкурсного отбора должен проходить максимально прозрачно. По его словам, потенциальные инвесторы также должны обратить особое внимание на обеспечение социально-экономического развития региона и организацию рабочих мест для местного населения.

Глава правительства поручил ускорить подготовительные работы к проведению конкурса и провести выездные разъяснительные мероприятия среди местного населения о важности продления срока деятельности золоторудного месторождения Макмал, сообщает отдел информобеспечения аппарата правительства КР.