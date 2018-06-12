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Помоги себе сам. Как не дать себя украсть в жены

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- Юлия Палькина
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Как уйти от "жениха", если тот решил, что вы подходящий кандидат в жены? Этим вопросом задались интернет-пользователи после гибели Бурулай в отделении милиции. Некоторые даже поделились собственными работающими способами.

Лайфхак № 1. Знать Уголовный Кодекс назубок, чтобы при случае процитировать похитителям, что их ждет.

Этот способ, судя по всему, успешно апробировала родственница пользователя твиттера @Bakai04:

- Лет 6 назад обратилась родственница ко мне, ее хотел украсть какой-то парень, я ей дал инструкцию, что делать, если так случится. Ее потом украли, но она следовала моим инструкциям и ушла от этих похитителей, после вышла замуж по согласию за другого, сейчас у них двое детей.

Он затем уточняет: "Моя двухчасовая лекция в основном состояла из 123 статьи уголовного кодекса "похищение человека".

Лайфхак № 2. "Я не девочка"

Пользовательница @baielhan уверяет, что это действует:

"Надо кричать: "Мен кыз эмесмин!".

Суть "похищения", особенно молодых девушек, еще школьниц, как раз в том и состоит, что в дом берут "непорочную" келинку. "Порченные" особо-то и не нужны.

Лайфхак № 3. Притвориться, что ты исповедуешь другую веру

Юзер с ником @kumalya поделилась опытом подруги. Та крестилась и спрашивала похитителей, верят ли они в Иисуса.

Звучало, конечно, как настоящее богохульство, но результат радовал. Девушка-то осталась на свободе. Чужая вера тоже не в чести – уят, как говорится в народе. Своих достаточно, родных, понятных, а этих иноверцев еще обращать надо, да и нике для них авторитетом не будет. Придется в ЗАГС сразу, а там вдруг спросят, согласна ли невеста. А та расколется. Неловко выйдет. Нет, иноверцев в жены не крадут.

Лайфхак № 4. Устроить в доме погром

Пользователь @iambravem рассказывает: "У меня подруга перебила всю посуду, люстры и потом начала ронять телевизоры. Когда замахнулась на окна, успел приехать отец, и они сами ее вывели".

Правда, потом выяснилось, что подруга-то не простая, а боевая в буквальном смысле. Девушка занимается ушу. Кстати, возьмите на заметку – знать приемы самообороны лишним никогда не будет.

Лайфхак № 5. Завести боевую подругу (заранее).

История от Нагимы Осмоновой @nnagima: "7 лет назад украли подругу. Я с ее парнем помчалась ее вытаскивать. Разбила окно, орала на какую-то женщину что-то типа "я вам всем устрою, акмактар". Так эта женщина чуть было меня не оставила там же своей келинкой со словами "менин балама ушундай кыйын келин керек".

К сожалению, способ не сработает, если родители невесты нерешительные. Подругу из рук "жениха" спасти в итоге не удалось, потому что ее родители решили, что дочь остается. А девочка была покладистая и перечить не решилась. Ждет четвертую дочь. Возможно, счастлива, возможно, стерпелось-слюбилось.

Лайфхак № 6. Миллионные долги.

Совет от пользователя @Chatak_kyz: "Сказать, что есть кредит на несколько тысяч $. Типа, ой, хорошо, что я замуж пойду, хоть муж за меня станет выплачивать, а то что всё сама, да сама".

Заводить долги не обязательно. Крадут-то невест не глядя, и кредитную историю вряд ли кинутся проверять. Жениться надо срочно, тут не до проверок. Если еще скажете, что за вами гоняются коллекторы, то точно отпустят и даже до дома проводят, чтоб точно не вернулась. Но, опять же, в случае похищения школьницы это вряд ли сработает...

Лайфхак № 7. Вредные привычки

Совет от @donPetakov: "Дайте сигарету, а лучше ещё и рюмашку, а то перенервничала. Чуть-чуть. Ну а теперь, мамуля, обсудим, какая у вас есть недвижимость и прочие активы. Ещё сразу нужна домработница и няня".

Вредные привычки организму пользу не приносят, но от брачного плена могут и спасти. В конце концов, невестка-то нужна прилежная, не жадная, спокойная, тихая, чтобы не пила, не курила и не гуляла, а то уят. Играйте! Дайте фантазии волю! Дома вас, конечно, не похвалят, но из чужих рук, скорее всего, выпустят.

Лайфхак № 8. Проблемы с психикой или здоровьем

Слух из интернета: "Еще слышала историю, что девочка прикинулась психбольной, стала играть в машинки игрушечные - вжух-вжух".

Невестка должна рожать здоровых детей. Если она к этому не способна, ее даже брать не будут. Бабушки ждут внуков, бабушки требуют внуков, но больным внукам они не обрадуются. И больной невестке тоже: кто же будет подметать двор, наливать чай, стирать-убирать-готовить, пока келин витает в облаках или представляет себя ребенком? Рабочая сила должна быть здоровой.

Пожалуй, можно придумать еще немало лайфхаков – главное, чтобы они работали. Закон и милиция в подобных случаях на 100 % не работают. Надо выкручиваться самим.

URL: https://www.vb.kg/371301
Теги:
Интернет, молодежь, похищение, Кыргызстан
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