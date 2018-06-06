Финпол: на "подложные" счета в "Росинбанке" было перечислено 3 млрд рублей

Пресс-служба Финпола распространила дополнения по уголовному делу в отношении гражданина РФ "Гойхмана А." по факту легализации денежных средств, добытых незаконным путем и уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что фактически денежные средства, добытые незаконным путем на территории Российской Федерации, были незаконно выведены банковскими учреждениями в офшоры через аффилированный ОАО "Росинбанк". Указанные денежные средства были легализованы путем предоставления в государственные органы РФ фиктивных документов купли-продажи векселей.

В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий, факты фиктивности были доказаны, и материалы были предоставлены для проведения налоговой перепроверки. В результате установлено получение ОАО "Росинбанк" безвозмездно полученного материального дохода, на который было дополнительно начислено налога на прибыль с учетом санкции штрафов и пени 1 миллиард 444 миллионов сомов.

Ранее сотрудниками ГСБЭП при ПКР собран материал в отношении отдельных должностных лиц и сотрудников банковского учреждения ОАО "Российский инвестиционный Банк" (ОАО Росинбанк) по факту подделки документов и легализации преступных доходов.

Так, в ходе проведения соответствующих мероприятий установлено, что данные преступные действия осуществлялись трансграничной преступной группой, путем перечисления денежных средств в крупном размере через банковские учреждения Российской Федерации на территорию Кыргызской Республики в ОАО "Росинбанк" на расчетные счета подставных фирм (не резидентов). В дальнейшем указанные денежные средства, с целью освобождения от налогов и извлечения имущественной выгоды под предлогом осуществления внешнеэкономической деятельности, на основании фиктивных документов перечислялись в адрес третьих физических и юридических лиц за пределы Кыргызской Республики.

Так, с 2014 года в банковском учреждений ОАО "Россинбанк", на основании подложных документов были открыты расчетные счета третьих физических и юридических лиц зарегистрированных на территории РФ, а также иностранных компаний, зарегистрированных на Сейшельских островах.

На расчетные счета указанных компаний из ОАО "Росинбанк" было осуществлено зачисление денежных средств на общую сумму свыше 3 миллиардов рублей (на тот период времени 5 миллиардов сомов).

По данному факту Следственным управлением ГСБЭП при ПКР возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 221 (злоупотребление полномочиями служащими коммерческих или иных организаций), 350 (подделка, изготовление, сбыт или использование поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков) и 183 (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем) Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

По подозрению в совершении преступления задержан первый заместитель председателя правления "Росинбанка" гражданин "А.Г.".

27 мая 2018 года задержанному "А.Г." Первомайским районным судом города Бишкек избрана мера пресечения в виде заключения под стражей на срок до окончания следствия. В настоящее время Следственным отделом ГСБЭП ведется расследование.

Отметим, что ранее "Росинбанк" также распространил следующее заявление:

"ОАО "Росинбанк" предоставляет услуги на рынке Кыргызстана с 2013 года согласно полученной банковской лицензии, исполняя свои функции в полном объеме и в строгом соответствии с действующим законодательством КР и регламентирующими документами Национального банка Кыргызской Республики. Прозрачность деятельности банка ежегодно подтверждается заключениями крупнейших независимых аудиторских компаний, репутация которых не вызывает сомнения", - сообщили в банке.

ОАО "Росинбанк" официально заявляет, что тиражируемая в СМИ на основе документов неизвестного происхождения информация не соответствует действительности, содержит грубое искажение фактов и вводит в заблуждение широкую общественность.

"Во-первых, в настоящее время весь топ-менеджмент банка находится на своих рабочих местах и исполняет свои функциональные обязанности по управлению банком в полном объеме.

Во-вторых, в части налоговых обязательств банк не имеет задолженности перед бюджетом страны по уплате налогов, в том числе НДС, что подтверждается плановыми налоговыми проверками на предмет корректности исчисления и уплаты НДС со стороны ОАО "Росинбанк". В связи с этим вовлечение банка в дело о "незаконном решении о возврате НДС отдельным частным компаниям" априори является абсурдным и не соответствующим действительности.

В-третьих, утверждение, что Гойхман Андрей Игоревич - первый заместитель председателя правления ОАО "Росинбанк" ложное, поскольку он не является сотрудником банка.

В-четвертых, пока идет процедура следствия и дело не передано в суд, делать какие-либо выводы о степени вины человека недопустимо.