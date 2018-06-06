Как встретили Жээнбекова в Пекине?

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 6 июня, прибыл с государственным визитом в Китайскую Народную Республику.

В аэропорту выстроена рота Почетного караула, вывешены флаги двух стран. Главу государства встретил заместитель министра иностранных дел КНР Чжан Ханхуэй.

В рамках государственного визита Глава государства встретится с председателем КНР Си Цзиньпинем, Премьером Государственного Совета КНР Ли Кэцяном и Председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР Ли Чжаньшу. Ожидается подписание ряда документов, в числе которых Совместная декларация Кыргызской Республики и Китайской Народной Республики об установлении всестороннего стратегического партнерства.

Далее Президент Сооронбай Жээнбеков вылетит в Циндао для участия в очередном заседании Совета глав государств-членов ШОС, запланированном на 9 и 10 июня 2018 года.

На заседании СГГ ШОС планируется обсудить и принять ряд решений, касающихся дальнейшего развития Шанхайской организации сотрудничества, утвердить документы в политической, экономической, культурно-гуманитарной сферах, а также в области безопасности и внешних контактов.

На саммите китайская сторона завершит свое председательство в СГГ ШОС (2017–2018 гг.) и передаст его Кыргызстану на период 2018–2019 гг.

Президент Сооронбай Жээнбеков на полях саммита СГГ ШОС проведет ряд двусторонних встреч, в том числе с Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном, Премьер-министром Индии Нарендрой Моди и Президентом Монголии Халтмаагийн Баттулгой, сообщает отдел информационной политики Аппарата Президента Кыргызской Республики.