Погода
$ 68.24 - 68.47
€ 79.60 - 80.45

Как встретили Жээнбекова в Пекине?

282  1
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 6 июня, прибыл с государственным визитом в Китайскую Народную Республику.

В аэропорту выстроена рота Почетного караула, вывешены флаги двух стран. Главу государства встретил заместитель министра иностранных дел КНР Чжан Ханхуэй.

В рамках государственного визита Глава государства встретится с председателем КНР Си Цзиньпинем, Премьером Государственного Совета КНР Ли Кэцяном и Председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР Ли Чжаньшу. Ожидается подписание ряда документов, в числе которых Совместная декларация Кыргызской Республики и Китайской Народной Республики об установлении всестороннего стратегического партнерства.

Далее Президент Сооронбай Жээнбеков вылетит в Циндао для участия в очередном заседании Совета глав государств-членов ШОС, запланированном на 9 и 10 июня 2018 года.

На заседании СГГ ШОС планируется обсудить и принять ряд решений, касающихся дальнейшего развития Шанхайской организации сотрудничества, утвердить документы в политической, экономической, культурно-гуманитарной сферах, а также в области безопасности и внешних контактов.

На саммите китайская сторона завершит свое председательство в СГГ ШОС (2017–2018 гг.) и передаст его Кыргызстану на период 2018–2019 гг.

Президент Сооронбай Жээнбеков на полях саммита СГГ ШОС проведет ряд двусторонних встреч, в том числе с Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном, Премьер-министром Индии Нарендрой Моди и Президентом Монголии Халтмаагийн Баттулгой, сообщает отдел информационной политики Аппарата Президента Кыргызской Республики.

URL: https://www.vb.kg/371306
Теги:
Китай, президент, Кыргызстан, Сооронбай Жээнбеков
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
pok lian
06.06.2018, 13:22
Карма: +35
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 42
Минусов: 7
Комментариев: 35

Ну, и когда президент потребует от Китая согласия на международный аудит по ТЭЦ?

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  